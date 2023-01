Santos Cerdán, "máxima presencia de Sánchez" y enlaces con Moncloa: claves de la estrategia electoral del PSOE para mayo

La maquinaria electoral ya está en marcha. En Ferraz dieron este lunes de forma oficial el pistoletazo de salida para la carrera hacia las urnas en 2023. La primera parada será el 28 de mayo, fecha de las municipales y autonómicas. La Ejecutiva del PSOE nombró al Comité Electoral encargado de llevar al partido a los mejores resultados posibles. El coordinador general de campaña dentro de este comité será el secretario de organización, Santos Cerdán. Hay varias claves en la estrategia. La "máxima presencia" del presidente Pedro Sánchez en la misma campaña, una comunicación fluida con Moncloa y la puesta en valor de las medidas desarrolladas por el Gobierno de coalición.

Que Cerdán sea el coordinador no es ninguna sorpresa. Todo lo contrario, que el secretario de organización tenga esta responsabilidad es la dinámica habitual del PSOE de manera tradicional. El dirigente navarro lleva cerca de Sánchez desde las exitosas primarias de 2017. Él fue el encargado de llevar los avales a la sede de Ferraz, uno de los momentos icónicos en aquel proceso frente a Susana Díaz. Tras la salida de Adriana Lastra de su puesto en la dirección se llegó a especular que él sería el siguiente. Pero su entorno nunca dio nada por veraz.

Quienes han trabajado junto a Cerdán lo consideran una persona "de palabra" y en quien se puede confiar. Tanto a su izquierda como a su derecha, dicen. No es un hombre de grandes florituras con las palabras pero varias personas consultadas destacan su honestidad por encima de todo. De larga tradición socialista familiar, se ha bregado en diferentes negociaciones políticas con grupos diversos. Y se ha pateado el territorio estatal de arriba a abajo.

"Es una persona de diálogo. Sabe mejor que nadie el valor del diálogo en política", afirman en su entorno, al tiempo que recuerdan que ha tenido que llevar escolta durante 12 años en la época del terrorismo de ETA. En lo personal, destacan su "serenidad" y su capacidad para "mantener la calma". "Tiene una frialdad que permite ver donde otros no ven", añaden las fuentes consultadas.

"Es una persona seria, solvente y con credibilidad", destaca otro de los dirigente consultados. Su buena relación con los territorios es puesta en valor también desde las propias federaciones. "Accesibilidad" es otro de los calificativos más repetidos para definir el papel de Cerdán.



"Cerdán cose al PSOE a través de las costuras de la organización, para que una maquinaría tan grande y con tanta capilaridad política y territorial esté siempre afinada", destacan sobre él fuentes de la dirección en Ferraz. "Tiene el respeto de todos secretarios y secretarias generales de los territorios, porque la estructura federal es un activo que tienen a su disposición siempre", añaden en la cúpula socialista. A nivel político, según las mismas fuentes, Cerdán "tiene una influencia indudable, puede que más callada y silenciosa, pero su voz es de las que siempre cuentan para la toma de decisiones".

Lo acompañan en el citado Comité Electoral otros dirigentes de primera línea de la dirección del PSOE. María Jesús Montero será la coordinadora del comité de estrategia y será el otro puntal de la campaña. El equipo se completa con Javier Izquierdo, coordinador de Acción Electoral, Andrea Fernández de Igualdad, Juan Francisco Serrano de Organización, Ion Antolín de Comunicación, Alfonso Rodríguez Gómez De Celis de las Candidaturas Municipales, Guillermo Fernández Vara de las Candidaturas Autonómicas, Pilar Cancela de la Campaña Exterior, Idoia Mendía de Estudios y Programas, María Márquez de la formación de los candidatos, Ana María Fuertes de Administración y Recursos, Víctor Camino de la Campaña Joven y Llanos Castellanos como apoyo a candidatos. Pilar Alegría ejercerá de portavoz.

El papel del presidente y Moncloa

"Máxima presencia". Es el mensaje que trasladan desde Ferraz sobre el papel de Sánchez en la campaña pese al "ruido" que señala que algunos barones quieren separarse de su figura política. De hecho, en paralelo a la designación del Comité Electoral, los socialistas han impulsado una nueva campaña informativa que sucede a la denominada como "El Gobierno de la gente". En esta ocasión el título elegido es "Medidas para avanzar y proteger a la gente". Se centrará especialmente en las últimas medidas aprobadas en el decreto anticrisis de finales de diciembre.

Y es que en Ferraz consideran que los logros del Gobierno de coalición serán uno de los mejores activos electorales del partido. Eso, y las buenas perspectivas económicas provocadas precisamente por las medidas del Ejecutivo. Por ello, como es obvio, habrá "enlaces" con Moncloa y el equipo más cercano a Sánchez. Esto es, personas como Óscar López o Antonio Hernando, que tendrán, y tienen, comunicación fluida con Cerdán o Montero. Ya con la remodelación del partido el pasado verano se reforzaron aún más estos puentes.

En el calendario ya hay varios actos para "activar" de alguna manera a la militancia y al votante progresista. Algo que en el PSOE ven necesario. La primera fecha marcada en rojo es este mismo sábado 14, en la ciudad de Sevilla. Sánchez arropará a Antonio Muñoz, el actual alcalde, una de las apuestas claras y seguras de los socialistas en un feudo histórico. Los siguientes fines de semana de enero visitará otras plazas simbólicas: Valladolid, donde gobierna Óscar Puente, y Las Palmas, donde la ministra de Sanidad Carolina Darias aspira a conservar la alcaldía para el partido.

Los socialistas celebrarán una Convención Municipal en el mes de abril para la que todavía no hay fecha ni lugar. No se celebrará una única Convención Autonómica sino varias donde lo soliciten los territorios. "El PSOE llega en plena forma. Cuando el PSOE está activado es una maquinaria de ganar elecciones. El PP estaba convencido de que estos ciclos iban a ser un paseo militar pero se han dado cuenta de que los milagros no existen y que la ciudadanía castiga el no por el no", proclamó este lunes Pilar Alegría en rueda de prensa. La cuenta atrás ha comenzado.