El número dos del PSOE andaluz niega de forma "tajante" cualquier relación con el secuestro de una edil de Maracena

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Noel López, exalcalde de Maracena (Granada), negó "de forma tajante cualquier relación con" el secuestro de Vanessa Romero, una concejal de la localidad, que investiga el Juzgado número 5 de Granada, en un comunicado enviado a los medios de comunicación.

El juez, con el apoyo de la Fiscalía, ha remitido el caso al TSJA que, al estar aforado López, debe ahora decidir si acepta investigar a López, que no está formalmente imputado.

En el comunicado enviado a los medios, López afirma que el autor del secuestro, expareja de la actual alcaldesa, Berta Linares, sucesora del hoy secretario de Organización del PSOE de Andalucía en la alcaldía, es una persona "desequilibrada". "No he coincidido con esa persona, como se constata […] en el auto", añade López.

Indefensión

"No estoy ni investigado ni imputado, únicamente se me entrega copia del auto a fin de que tenga conocimiento de las actuaciones procesales seguidas que me permitan defenderme de unas manifestaciones calumniosas cuando corresponda", agrega el secretario de Organización del PSOE en el comunicado.

López añade: "Anticipo que tomaré acciones judiciales contra esta persona por sus manifestaciones calumniosas, así como contra cualquier otra persona, entidad o medio que se haga eco de cualquier difamación".

Por último, el secretario de Organización del PSOE lamenta su "indecisión": "Es incomprensible que todavía no se me haya permitido acceso a las actuaciones, a pesar de haberlas solicitado de forma urgente. Es intolerable la indefensión que sufro durante toda la jornada por las informaciones y acusaciones publicadas, que me dan por imputado y hasta condenado, cuando la verdad es que no tengo vinculación alguna con los hechos".