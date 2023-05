El secretario de Organización del PSOE andaluz se "aparta" después de que un juez lo señalase por el rapto de una edil

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, exalcalde de Maracena (Granada), Noel López, ha decidido "apartarse temporalmente" de sus funciones, ahora que llega la campaña electoral, según informó el partido en un comunicado. Lo hace varios días después de que un juez viese "indicios" de que pudo inducir al secuestro de una edil de la localidad. Fuentes socialistas indicaron que no se trataba de una dimisión, porque no está imputado, sino que, por el momento, no va a coordinar la campaña. Después, se verá.

Según el PSOE, en un escrito remitido al secretario general, Juan Espadas, López afirmaba: "Como secretario de Organización regional y ante los recientes hechos acontecidos el jueves pasado, que suponen unas acusaciones rotundamente falsas hacia mí, entiendo debo defender mi inocencia y honorabilidad por encima de cualquier otra cuestión al tiempo que preservar cualquier daño a la imagen del Partido".

"Por ello creo oportuno apartarme temporalmente de mis funciones en esta etapa, en la que además se va coordinar y gestionar la inminente campaña electoral. Lo hago desde la convicción de que ayudará a evitar que difamaciones o interpretaciones interesadas distraigan nuestra principal tarea", agrega López.