El sector audiovisual y las entidades en defensa del catalán se alían para exigir la protección de la lengua en la ley estatal

El sector audiovisual catalán ha hecho una muestra de fuerza contra la Ley Audiovisual promovida por el Gobierno, que no reserva cuotas para la producción ni el doblaje en catalán. Quiere ser una "estocada final" a la lengua, en palabras de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, entidad promotora del acto celebrado este martes en el Museo de Historia de Barcelona Oliva Artés. Productoras, artistas, lingüistas, dobladores, periodistas, miembros de la academia y las universidades se han aliado con las entidades en defensa de la lengua en una reivindicación coral para blindar la presencia del catalán en las pantallas y especialmente en las plataformas, principal vía de consumo de contenido de las generaciones más jóvenes.

Cuixart ha constatado que se trata de un "momento crítico para la lengua", ya que esta ley "puede ser un punto final", pero depende del propio sector y la ciudadanía que sea "un punto de inflexión". "Lanzamos un grito de alerta máxima para transformar este nuevo ataque en una oportunidad para garantizar los derechos culturales y lingüísticos de todo el mundo", afirmó. Cuixart se ha referido a contenidos en catalán ampliamente reconocidos, como Bola de Drac, Pa Negre, Plats Bruts o Estiu del 1993 y ha denunciado que el Gobierno "desprecia la diversidad" con un proyecto de ley que no incluye la protección del catalán ni el resto de lenguas cooficiales del Estado mediante cuotas específicas en las plataformas de vídeo a demanda, como Netflix o HBO.

"Nos jugamos el futuro como país", ha advertido Judith Colell, presidenta de la Acadèmia de Cinema en Català, en relación al rol del audiovisual en la representación de la sociedad, la proyección en el exterior y la construcción de imaginarios colectivos, sobre todo en la gente más joven.

Una "mirada propia" que también ha reivindicado Norbert Llaràs, presidente de Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC). Miquel Rutllant, presidente del Clúster Audiovisual de Catalunya, ha destacado la necesidad de construir un sector audiovisual fuerte en un momento en el que a nivel mundial hay un crecimiento importante, lo que pasa también por dotarse de más financiación.

Cuixart: "Lanzamos un grito de alerta máxima para transformar este nuevo ataque en una oportunidad"

La importancia de las productoras independientes la ha subrayado Míriam Porté, vicepresidenta de PROA (Productors Audiovisuals Federats), que ha advertido que hay en juego la diversidad de contenidos y del tejido empresarial. "Es una ley necesaria desde hace muchos años: cualquier creador, artista o intérprete debe poder expresarse en su lengua", ha añadido Rosa Andreu, secretaria general de la Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya.

El acto, conducido por el periodista Marc Giró, ha constado de cuatro bloques, las cuatro principales reivindicaciones del sector con respecto a la ley.

Un mínimo de producción propia

El sector pide que haya un mínimo de producción propia en catalán en las plataformas, que cifran en un 15%. "No hay referentes audiovisuales en catalán potentes en un momento en el que hay mucho más público", denuncia Òmnium. Actualmente, hay un 36% de oferta en catalán para la infancia y la juventud, contando los canales convencionales, mientras que en los años 2000 era del 50%. El sector teme que con la nueva ley, que se trata de una adaptación de una directiva europea a la legislación estatal, disminuya aún más la producción en catalán.

El productor y socio fundador de Mediapro, Jaume Roures, ha señalado que la prioridad para promover la producción propia es potenciar la calidad: "Es la batalla que tenemos que ganar". Para ello, ha reclamado a las instituciones un "plan estratégico claro".

Asegurar el doblaje en catalán

Otro de los puntos clave es asegurar unos mínimos de doblaje en catalán en las plataformas, que actualmente no llega al 1% y que debería aumentar hasta el 60%. La ley no prevé el doblaje en lenguas cooficiales, lo que no facilitará que las nuevas generaciones puedan ver éxitos como Stranger Things, Juego de Tronos o Dune en catalán, mientras que hace 20 años sí lo hicieron con Dragon Ball, Harry Potter o el Señor de los Anillos.

Pol Cruz, asesor voluntario de Plataforma per la Llengua sobre la ley audiovisual, ha explicado que la región de Flandes, en Bélgica, ha establecido cuotas para asegurar la presencia del neerlandés en las plataformas y ha insistido con que los gobiernos "deben establecer criterios" para proteger las lenguas. "Defender las lenguas minoritarias no implica disputar espacio al castellano", ha recordado, y ha lamentado que se ponga en plan de igualdad al castellano con el resto de lenguas cooficiales. La actriz Àngels Gonyalons ha afirmado que el doblaje es "el camino fácil" para la infancia y la juventud para introducirse en la cultura y si no hay opciones en catalán se consolidará "un gran paso atrás".

La defensa de las competencias del CAC

La nueva ley dejaría el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) casi sin competencias, que irían a parar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Salvador Alsius, periodista y exconsejero del organismo, ha reivindicado el rol del CAC, cuyas funciones quedarían muy diluidas si se traspasaran a Madrid. "Hay que llenarlo de muchas más competencias", afirmó. La periodista y ex decana del Col·legi de Periodistes de Catalunya Neus Bonet ha asegurado que supondría echar a perder los esfuerzos para crear "el espacio catalán de comunicación".

La última reivindicación va destinada a asegurar la financiación de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Enric Marín, profesor de la UAB y ex presidente de la CCMA, ha lamentado que el actual proyecto de ley "impone las mínimas limitaciones a las plataformas" y habría que establecer sistemas para que compensasen la falta de financiación de las televisiones públicas. La periodista de TV3 Montse Armengou ha reivindicado la calidad que se puede encontrar en las plataformas y señaló Filmin como ejemplo de contenidos de calidad y en catalán, además de apuntar que la creación de contenidos propios, como en el caso de los documentales de TV3, tiene "trasfondo político" y hay que preservarlos.