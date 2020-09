Los laboratorios estiran los recursos para hacer las PCR

Los técnicos de laboratorio señalan que están haciendo horas extras y creen que no se ha trabajado con previsión para conseguir bastanteS reactivos para detectar el coronavirus.

Una de las medidas estrella de esta nueva ola de brotes han sido los cribajes masivos por barrios y municipios de Catalunya. Allí donde el Departamento de Salud ha registrado una alerta por contagio de la Covid-19, se ha podido desplegar un dispositivo de pruebas PCR para detectar positivos asintomáticos entre los vecinos y evitar una posible propagación comunitaria, una medida que ha dado buenos resultados.

Sin embargo, esta cantidad de pruebas se encuentra con el límite de los recursos en los laboratorios de los hospitales catalanes, allí donde se cocinan las muestras para determinar si una persona es positiva o no.



Tal como explica el secretario de organización sindical de la organización estatal SIETeSS, José Joaquin Durán, los hospitales han podido incorporar poca maquinaria más respecto al primer brote, los "hornos" de las PCR necesarios para finalizar las pruebas, que necesitan un tiempo para analizar las muestras y tienen una capacidad limitada.

La solución, según el sindicalista, ha pasado por estirar los recursos humanos, a pesar de las nuevas contrataciones que se han hecho: "Hay servicios que trabajan las 24 horas. Las máquinas duran el tiempo que duran. Esto ha supuesto alargar turnos y trabajar los fines de semana". Sobre todo, en aquellos hospitales que concentran los espesores más importantes de pruebas, como son el Hospital Clínic, el de Bellvitge, el de la Vall d'Hebron o el Banc de Sang i Teixits, desde donde se asumieron los tests de los brotes en el Segrià.



Carles Cisneros, técnico de laboratorio del hospital Sant Joan de Déu, explica que el principal factor de presión que se han encontrado ha sido "la exigencia de entregar los resultados en plazos demasiado cortos", que no se corresponden con los ritmos de ejecución de las pruebas habitual. El acortamiento de la espera desde que entra una prueba hasta que el paciente ve los resultados también se ha llevado a cabo gracias al sobreesfuerzo de los técnicos, aunque se hable poco de ello: "Somos la pieza más invisible de la sanidad, aunque somos una parte imprescindible en el diagnóstico ", explica.



El otro elemento a tener en cuenta es el acceso a los reactivos, aquellas sustancias que se utilizan para ver si una muestra de un paciente es positiva o no. No todos los laboratorios disponen de ellos con la misma facilidad: "Así como sí se compraron bastante EPI, no se hizo con los reactivos, por lo que hay déficit", explica Durán, quien añade que cada laboratorio tiene que buscarse la vida para conseguirlos en el mercado.