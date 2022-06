La semana de los patinazos sobre economía de Feijóo en su ofensiva contra el Gobierno

A Feijóo se le acumulan los errores en materia económica, el campo de batalla que ha elegido para confrontar con el Gobierno. En tres días, ha confundido la prima de riesgo con el tipo de interés; dado mal, y a la baja, la cifra de afiliados a la Seguridad Social y criticado que Bruselas no hubiese aprobado la excepción ibérica quince minutos después de que esta lo hiciese.

El empeño del líder del PP en centrar el debate político en el "desastre" económico le ha llevado a cometer varios errores importantes con los datos en los últimos días que ponen en evidencia a Génova.

El más destacado quizás haya sido el de la cifra de la prima de riesgo con la que quiso atacar al presidente del Gobierno en su primer cara a cara en el Senado. Desde su escaño, Feijóo le dijo a Sánchez: "¿Por qué nos endeuda usted 210 millones de euros más de deuda pública cada día? Señoría, esta mañana se ha intentado colocar 8.000 millones de euros del Tesoro (...)Ya estamos pagando la prima de riesgo a 250 puntos, la más alta desde verano del 2014".

El dato es falso. Feijóo confundió la prima de riesgo con el tipo de interés al que se estaba colocando la deuda, que estaba al 2,4%, según explicó de inmediato la ministra de Economía, Nadia Calviño. Ese martes la prima de riesgo estaba en 112 puntos. Su equipo reconoció el error y lo atribuyó a una confusión entre los dos datos. Justificaron además que los habían sacado de los teletipos escritos por las agencias de comunicación.

Y solo un día después Feijóo volvió a meter la pata, esta vez en un discurso contra el Gobierno por la llamada "excepción ibérica", la propuesta de España y Portugal a Bruselas para poner un tope al precio del gas. El presidente del PP intervino en el III Foro Internacional Expansión y alrededor de las 19.00 horas dijo lo siguiente: "Se dijo también que Bruselas nos había autorizado lo que denominan la isla ibérica. De esto hace dos meses, pero por ahora la excepción ibérica consiste en que la luz sigue subiendo(...) ¿La propuesta del Gobierno tiene la autorización de Bruselas? ¿Vamos a aprobar la propuesta del Gobierno sin que previamente la autorice Bruselas?".

En ese momento, la Comisión Europea ya había emitido un comunicado en el que autorizaba que España y Portugal pusiesen tope al precio del gas y los medios de comunicación hacía más de 15 minutos que se habían hecho eco. Además, la prensa económica ya había informado de que Bruselas podría dar el visto bueno definitivo este miércoles. Ni Feijóo lo tuvo en cuenta ni su equipo de asesores le informó sobre la marcha de la decisión.

No terminó ahí. A pesar de que la Comisión Europea avaló la propuesta del Gobierno para limitar los precios de la energía, el PP no le dio su apoyo en el Congreso. Los populares votaron abstención, igual que Vox y Junts. "La excepción ibérica no es un triunfo, es la manifestación inequívoca de un fracaso en política energética", dijo el portavoz de Energía del PP, Guillermo Mariscal, que considera el tope "una intervención radical del mercado". En su ofensiva contra el Gobierno, el PP carga también contra las decisiones de Bruselas.

Y después de errar el martes y el miércoles, el jueves volvió a hacerlo. El presidente del PP compareció ante los medios después de un encuentro con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y se equivocó en la cifra de afiliados a la Seguridad Social. Aseguró que eran "19 millones y pico" cuando en realidad son 20.025.089 afiliados. Con esa equivocación Feijóo omitió la barrera de los 20 millones de afiliados, una cifra récord que no se había registrado antes.

La lista de fallos en materia económica y de empleo continúa. Hace una semana el presidente del PP también cuestionó con argumentos falsos las buenas cifras oficiales del paro. En el mes de mayo se registró un dato histórico y las personas en paro bajaron por primera vez de los tres millones desde el año 2008. Feijóo aseguró que "está maquillado por los fijos discontinuos", pero la realidad es que los trabajadores fijos discontinuos se incorporan a la actividad, por lo que no afecta al paro registrado.