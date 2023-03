Sémper censura la peineta de Mañueco a una diputada socialista: "No hay que hacerlas"

El portavoz de campaña y vicesecretario del PP, Borja Sémper, ha censurado la peineta que hizo el presidente de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, a una procuradora socialista en las Cortes autonómicas, señalando que "no hay que hacerlas" y pidiéndole al mismo tiempo que explique "mejor" ese gesto.

"Confío en que él a lo largo de la mañana lo explique mejor", ha asegurado Sémper este viernes por la mañana en declaraciones a TVE al ser preguntado al respecto.

Sémper ha reconocido haber visto esta mañana una foto en la que aparece Alfonso Fernández Mañueco haciendo una peineta a la procuradora Rosa Rubio, del PSOE, este miércoles en las Cortes de Castilla y León.

El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP ha manifestado que no ha tenido oportunidad de hablar con el presidente autonómico, pero ha rechazado que se hagan este tipo de gestos.

"No sé en qué contexto se produjo, si era una respuesta o tienen alguna coña entre ellos. En cualquier caso, yo no hago peinetas y considero que no hay que hacerlas", ha sostenido.

El propio Fernández Mañueco aseguró este jueves que el gesto que realizó en las Cortes fue "involuntario" y que ese no es su estilo. Las redes no tardaron en retratarlo: "Macarra de medio pelo".