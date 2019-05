El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha advertido este jueves a los grupos del Parlament que seria "un error dejar pasar la oportunidad de hacer a un catalán" presidente del Senado, después de la oferta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le hizo el miércoles para liderar la Cámara de representación territorial.

"Espero y confío ser designado senador en representación del Parlament y después ser candidato a la presidencia del Senado del grupo socialista, que tiene mayoría absoluta en la Cámara", ha dicho en una rueda de prensa en la que ha recordado que el procedimiento de sustitución de senadores por designación autonómica -según el reglamento del Parlament- estipula que es el partido del sustituido el que propone a su sucesor.

"Soy socialista, catalanista, federalista, dialogante y apuesto por la solución política al problema que nos tiene bloqueados", ha dicho, y ha recordado que no hay precedentes de que los grupos bloqueen una propuesta de sustitución de un senador por designación autonómica.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a las fuerzas independentistas en el Parlamento de Catalunya que "reflexionen" sobre el veto a que Miquel Iceta sea elegido senador para después poder presidir el Senado, al tiempo que ha avisado de que insistir en posiciones de polarización y bloqueo "es un mal comienzo" para esta nueva legislatura, en la que quiere "revitalizar" el Senado y el Estado autonómico.

"Vetar a una persona que ha defendido siempre el diálogo, vetar a una persona que siempre ha defendido la convivencia, que ha tendido puentes, que ha hablado con todos dentro de los márgenes de la Constitución, me parece que es un mal comienzo", ha declarado a la prensa en Sibiu (Rumanía), a su llegada a una cumbre informal de la Unión Europea.

"Espero que reflexionen estas fuerzas políticas independentistas, que dejemos a un lado todo lo que represente la polarización, el veto, el bloqueo, que pensemos sobre todo en lo importante que es que revitalicemos el Senado, que es la verdadera Cámara territorial, y revitalizar el Estado autonómico", ha añadido el presidente, para después subrayar que considera a Iceta "uno de los mejores representantes" que puede haber para esa nueva etapa.

Sánchez ha dicho que el resultado electoral muestra que los españoles en general y los catalanes en particular han "apostado" por quienes defienden el diálogo y "acabar con la confrontación, la crispación y con la polarización", por lo que ha pedido reflexión y respeto para poder cumplir con este mandato.

Así, Sánchez ha reivindicado que el Parlament y las fuerzas presentes en esta cámara "dejen ejercer el derecho" a los grupos parlamentarios de elegir su representación de senadores. "Espero y deseo que todas las fuerzas políticas en el Parlamento de Catalunya nos respeten, respeten nuestro derecho como siempre hemos respetado el derecho de todas las fuerzas parlamentarias a poder escoger, a poder elegir a sus representantes", ha concluido.

El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ya adelantó el miércoles que su partido no votará a favor de que la Cámara catalana designe al primer secretario del PSC senador. También Ciudadanos, a través de su candidato a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha expresado que votará no a la designación de Iceta. "Es una persona que hace más guiños al separatismo que al constitucionalismo", ha criticado Aguado, al ser preguntado. Sin embargo Inés Arrimada no ha aclarado cómo votarán en el Parlament.