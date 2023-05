Una senadora ultra colombiana afirma en un mitin de Vox que los pobres pueden dejar de serlo "si trabajan"

La senadora colombiana María Fernanda Cabal, de ideario populista y ultraconservador, apareció el pasado sábado en un mitin de Vox en Guadalajara junto al presidente de ese partido, Santiago Abascal, con un discurso clasista, antifeminista e insultante hacia sus rivales ideológicos. Hace menos de tres semanas Abascal llamó "terrorista" al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Cabal pertenece al partido Centro Democrático, fundado en 2013 por el expresidente Álvaro Uribe, que en las pasadas elecciones obtuvo un 10% de los votos para la Cámara de Representantes y un 11% para el Senado.

"El capitalismo ha demostrado que los pobres pueden salir de la pobreza si trabajan", dijo la senadora en la Plaza de Santo Domingo de la ciudad manchega, insinuando que es su responsabilidad no salir de ella y no de la desigualdad o la injusticia social, y dando por hecho que no existen trabajadores pobres, informó la publicación Semana. Lo cierto es que en su país hay más de un 30% de la población que vive en condiciones de pobreza, y más de un 15% en situación de pobreza extrema y exclusión social.

Durante su discurso, la senadora se mostró orgullosa de sus orígenes españoles, e hizo mención a la conquista española de América como un hecho positivo que la izquierda habría desvirtuado. Para ello, comparó aquel proceso con las reivindicaciones sobre la recuperación de la memoria sobre la dictadura de Franco y advirtió de que "renegar" de los propios orígenes es "renegar de la propia historia".

Memoria contra historia

"Hay una disputa que ustedes tienen que entender en todo este universo progre, y es la disputa entre la historia y la memoria. La historia tiene fuentes verificables (...), hechos que quedan registrados en distintas fuentes de instituciones del Estado. La memoria en cambio es frágil, es deleznable, vive de emociones, generalmente es oral y cuando se transmite ha sido distorsionada. La memoria es la favorita de la izquierda porque crea mitos y leyendas", dijo Cabal.

La senadora ultra aseguró que a las personas de izquierda "no les bastó con asesinar a 150 millones de seres humanos", sin explicar a qué acontecimientos o a qué criminales en concreto se refería con esa acusación pero incluyendo en ella a Ernesto Ché Guevara, el revolucionario argentino que participó en la guerrilla de Cuba junto a Fidel Castro y a quien calificó de "asesino en serie" que odiaba a los homosexuales.

Para ella, "los comunistas son como el cáncer" según afirmó. "Todo lo que tocan lo dañan. Tienen una habilidad especial de transformarse. Se visten de colores. A veces se vuelven ambientalistas, a veces se vuelven animalistas". "Se robaron las causas justas", añadió la senadora, quien también atacó al movimiento feminista latinoamericano acusándolo de haber hecho que "las mujeres se conviertan en enemigas de los hombres" y que vayan "yendo a quemar iglesias y a violar la maternidad". También culpó a la izquierda de que los jóvenes sean "demasiado sensibles". "La propaganda vuelve a la gente imbécil, y los imbéciles votan", concluyó.