"Esta señora es de El Salvador y cobra de los españoles": el racismo de un concejal de Vox hacia una edil de Más Madrid

Más Madrid ha exigido la dimisión de Ignacio Ansaldo, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, por su comportamiento "racista y xenófobo" contra la edil Carolina Elías, de origen salvadoreño.

La exigencia de dimisión se ha producido tras lo ocurrido este lunes en la comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad a cuenta de una campaña publicitaria de la Asociación Católica y Propagandista por el Día de la Hispanidad, que la concejala de Más Madrid ha calificado de "colonialista".

Una vez que estaba terminando ese punto del orden del día, Ansaldo ha pedido tomar la palabra "por alusiones", para pasar a atacar a Carolina Elías. "Esta señora cada vez que habla en una comisión o en un Pleno nos llama genocidas. Esta señora, que creo que es de El Salvador, no sé si tiene la nacionalidad pero que vive en España y cobra de los españoles, debe estudiar un poco de historia y dejar de inculcar la leyenda negra", ha espetado el concejal de Vox.

"Esta señora creo que es de Salvador, no sé si tiene nacionalidad, pero vive en España y cobra de los españoles, entonces, que estudie un poco de historia"



Esta es la altura política del concejal de VOX, Ignacio Ansaldo. Condescendencia y clasismo. Atentos a su inmoralidad: pic.twitter.com/szK14JEAfU — Más Madrid Ciudad (@MasMadridCiudad) November 18, 2024

Desde la presidencia de la comisión le han recordado que tomar la palabra por alusiones no significa "entrar al fondo" y, por supuesto, "no tiene que entrar en la nacionalidad de la persona". Ya en otro punto de la comisión, el concejal de Más Madrid José Luis Nieto ha reclamado que Ansaldo "pidiera disculpas" a su compañera por unas palabras que "han estado fuera de lugar". "¿Es española? Pues muy bien, con más razón para no llamar genocida al pueblo que la ha acogido", ha replicado el concejal de Vox, que no ha querido retirar lo dicho.

Minutos después, la concejala Elías, arropada por gran parte del grupo municipal, con la portavoz, Rita Maestre, a la cabeza, ha denunciado públicamente en un vídeo "el comportamiento racista y xenófobo" que el concejal de Vox ha tenido con ella en la comisión.

Orgullosamente Salvadoreña - Española y Concejala de Más Madrid, pese a quien le pese.

No al Racismo en las instituciones pic.twitter.com/IJJxoassBH — Carolina Elías (@Caro_Elias_sv) November 18, 2024

"Ha interrumpido la sesión por alusiones, a pesar de que no le había aludido en ningún momento. Se ha referido a mí con desprecio y cuestionando mi legitimidad como concejala de este Ayuntamiento. Me ha acusado de llamarles genocidas, cosa que no he hecho en ningún momento. Se ha dirigido a mí despectivamente como 'esta señora'", ha enumerado Carolina Elías.

"También me ha dicho de manera condescendiente que debería leer historia y que soy una desagradecida con los españoles que me pagan el sueldo, como si yo no pagara también impuestos. Señor Ansaldo, yo no soy 'esta señora'. Soy concejala de este Ayuntamiento como usted. Me han votado más de 300.000 madrileños y madrileñas. Soy la primera concejala madrileña de origen sansalvadoreño y sí, soy de El Salvador, con mucho orgullo", se ha dirigido al concejal de Vox.

Carolina Elías ha recordado a Ansaldo que, le guste o no, ella es "tan española" como él y ha destacado de Madrid que ha sido su ciudad de acogida, "a pesar de gente racista, clasista y machista" como Ansaldo y "esa derecha que desprecia a tantos y tantas madrileñas de origen latinoamericano".

"Le exigimos al señor Ansaldo que dimita porque estos comportamientos no representan al pueblo de Madrid y no deben tener cabida en la política. Y ya se lo digo yo, no me van a callar, no nos van a callar", ha señalado la concejal de Más Madrid.