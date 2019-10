El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha querido evitar analizar la actuación de los Mossos d'Esquadra durante las protestas de estas semanas a raíz de la sentencia del procés. De igual manera, rechaza la posibilidad de presentar su dimisión: "He mostrado plena confianza al cuerpo de los Mossos y estoy seguro de que hará la autocrítica necesaria para mantener la confianza de la sociedad catalana", ha declarado en una entrevista para La Vanguardia.

El político asegura que las fuerzas policiales catalanas tienen "un nivel de autocrítica altísimo", que a su juicio es necesaria para mantener la confianza de la sociedad catalana, y ha apuntado que si no se hiciera esta autocrítica se vería obligado a dimitir. De igual manera, recuerda que hay "74 mossos encausados por cumplir el mandato judicial el 1-O".

Buch ha reclamado que el cuerpo no esté bajo el foco político, al ser preguntado por una posible comisión de investigación en el Parlament sobre los disturbios tras la sentencia, y ha añadido que no tiene inconveniente en ir a la Cámara a dar explicaciones, pero "que no se convierta en un show".

El conseller ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "en algún momento puede haber mostrado dudas sobre actuaciones concretas" de los Mossos, y ha descartado que cuestione el trabajo del cuerpo.

En torno a la aplicación o no de la Ley de Seguridad Nacional, el conseller asegura que hay quien habría preferido su puesta en marcha pero que no puede permitirlo. Esta aclaración hace referencia a las declaraciones de Pablo Casado, que ha solicitado a Pedro Sánchez que aplique la legislación.

El Gobierno contemplaba antes de la sentencia del Tribunal Supremo dos escenarios posibles: si se agrava la tensión y hay disturbios, se aplicaría la Ley de Seguridad Nacional; si desde el Parlament vuelve a incumplirse la ley, se pondrá en marcha de nuevo el artículo 155 de la Constitución. Sin embargo, el ministro de Interior en funciones, Grande-Marlaska, ha descartado por el momento tomar decisiones drásticas.

Durante la entrevista, Buch dice que no comparte "algunas de las declaraciones que ha hecho" el ministro, así como "la estrategia de focalizar la respuesta a la sentencia en un problema de orden público".

Defiende el operativo

Posteriormente, Buch, en comparecencia con los medios, ha defendido el operativo en Barcelona y ha afirmado que los Mossos "revisan todas las actuaciones".

Buch ha sostenido que las dos protestas del sábado –la de Òmnium y ANC, y la de la Via Laietana– revelan "las dos caras" de las movilizaciones: la primera se manifestó de forma pacífica mientras que la otra atentó contra el derecho a la manifestación de la ciudadanía con actitudes violentas, ha dicho.