Pedro Sánchez viajó este lunes a Barcelona, pero volvió a Madrid sin haberse reunido con Quim Torra. Tampoco contestó a las tres llamadas del dirigente independentista y se limitó a decir que el president debe condenar "rotundamente" la "violencia" callejera durante los disturbios de la semana pasada en Catalunya.

Así, sin un diálogo entre los dos dirigentes que tienen mayores responsabilidades sobre Catalunya, continúa el conflicto a tres semanas de las elecciones generales. La derecha pide a Sánchez que tome medidas excepcionales — que no tienen cabida a nivel jurídico como el 155 — y la izquierda pide en público y en privado que empiece el diálogo. Más País reclama una mesa permanente entre los dirigentes políticos— un paso que siempre ha reivindicado Podemos —, Ada Colau también pide al presidente que se reuniera con Torra e incluso parte del movimiento independentista comenzó a manifestarse por el diálogo.

La primera propuesta más concreta vino de la mano de Íñigo Errejón. Tras una reunión del nuevo partido, el líder de Más País pidió una mesa de diálogo permanente sobre Catalunya. Este lunes Carolina Bescansa fue a Barcelona a trabajar sobre esta propuesta con sus compañeros catalanes y Errejón insistió en esto durante una entrevista en los informativos de Antena 3 esta noche: ".Hay que abrir una mesa de contacto permanente entre todos los partidos catalanes y del resto de España para acercarnos a una solución dentro de la ley".

Errejón: "Los políticos tenemos que llegar a acuerdos y puntos intermedios con aquellos que piensan muy diferentes"

El candidato a la Presidencia del Gobierno pidió que de forma inmediata se avance hacia el diálogo y se normalicen "las relaciones con las instituciones catalanas". "Nosotros somos muy críticos con Torra. Incluso hemos pedido su dimisión, pero el presidente en funciones tiene que hablar con él", consideró.

La propuesta de Errejón comenzaría así y debería terminar con un "gran acuerdo entre catalanes que después se negocie con el resto de España". No especificó más, pero sí repitió en varias ocasiones que la solución tenía que estar "dentro de la ley" y que se podría abordar una "reforma constitucional". También insistió en la necesidad de que el acuerdo sea mayoritario y en que los políticos tienen que "llegar a puntos intermedios con aquellos que piensan muy diferente" si se quiere solucionar el conflicto territorial.

Aunque esta propuesta de la mesa de negociación la encabezó Errejón desde Más País, es un paso que siempre se defendió desde Podemos. De hecho, en el último documento que mandó el grupo confederal al PSOE para negociar el Gobierno descartaron pedir un referéndum e incluyeron esta petición. Además, Iglesias ya lo dijo tras su reunión con Sánchez en la Moncloa: indicó que no le corresponde a él "liderar" una solución ante Catalunya, pero apuesta por la mesa de diálogo con todas las fuerzas políticas.



Iglesias: "No puede ser que Aragonès hable cada día con Calvo y que Sánchez no hable con Torra"

Este lunes, en una entrevista a la misma hora que la de Errejón pero en Telecinco, el secretario general de Podemos también recriminó a Sánchez su actitud con el president de la Generalitat: "Es grave que Sánchez no hable con Torra. A mí no me cae simpático, igual que creo que tampoco le cae simpático a parte del independentismo, pero creo que es una responsabilidad institucional. Cualquier presidente autonómico que quiera hablar con Sánchez debe poder hacerlo y el presidente en funciones tiene que estar disponible para hablar y trabajar con todo el mundo", explicó Iglesias en un tono duro tanto con el socialista como con el independentista.

De hecho, recordó que las "dificultades de dialogar" de Sánchez son las que han llevado a la repetición electoral tras unos meses de verano en los que no existieron conversaciones entre el PSOE y Podemos. Y también consideró que Torra condenó la violencia "poco" y con "poca intensidad". Aún así, insistió en que ambos deberían hablar todos los días: "No puede ser q Aragonès hable cada día con Calvo y que Sánchez no hable con Torra".

Colau: "El teléfono se ha de coger siempre"

La alcaldesa de Barcelona y líder de los 'comuns', Ada Colau, también pidió al presidente en funciones que abra vías para el diálogo. Sánchez llamó a Colau durante su visita a la ciudad condal y la alcaldesa le dijo en privado lo que anteriormente explicó en público: ambos líderes deben reunirse. "Mientras el diálogo no sea posible, pido a los dos presidentes, Sánchez y Torra, que no escenifiquen la discrepancia. Si quieres hablar, la forma se encuentra", explicó tras la conversación en Catalunya Ràdio. Además, recriminó a Sánchez que "el teléfono se ha de coger siempre", en referencia a los intentos fracasados de Torra de hablar con él.

Concentración ante la delegación de Gobierno en Catalunya pidiendo diálogo / EFE

Independentistas también se manifiestan por el diálogo

Los disturbios y las cargas policiales copan los informativos y las portadas de los periódicos desde el pasado lunes, pero las movilizaciones del movimiento independentista van más allá. En la jornada de hoy centenares de personas se concentraron ante la oficina de la delegación del Gobierno. El colectivo que también llamó a la movilización en el aeropuerto del Prat la semana pasada, Tsunami Democràtic, fue unos de los que convocaron de urgencia a los activistas. Una concentración pacífica, sin ningún altercado y que se centró en pedir al Estado español que se siente a dialogar con las instituciones catalanas.

Mientras que la plataforma ciudadana Hablamos-Parlem convocó una concentración para el próximo sábado por "la restitución del diálogo y la convivencia", en la que instan a ir de blanco en señal de "desacuerdo" con lo que está pasando. La plataforma ya convocó a la ciudadanía en los momentos "más álgidos de crispación" en octubre de 2017 y ahora quieren "inundar" otra vez las calles de blanco frente a aquellos que quieren "incendiar" la convivencia.



Con todo, Sánchez no prevé reunirse con Torra hasta que el president ofrezca un discurso más duro con la "violencia". El dirigente catalán no parece estar por la labor y, aunque la tensión ha ido descendiendo en los últimos días, ninguna de las partes ofrece una solución ante la crisis en Catalunya. La izquierda seguirá pidiendo diálogo, a esperas de un movimiento que desinflame la situación.