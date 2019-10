La respuesta a la condena del Tribunal Supremo a los dirigentes independentistas tiene que pasar con los catalanes "volviendo” a ejercer su "derecho de autodeterminación", como paso previo a la "validación" de la independencia esta misma legislatura.

Este es el mensaje que ha lanzado el presidente del Govern, Quim Torra, en el pleno extraordinario del Parlamento convocado a raíz de las sentencias del juicio del Procés. Torra no ha concretado de qué manera se ha de ejercer el derecho a la autodeterminación, más allá de una apelación a "volver a poner las urnas para la autodeterminación", pero ha apostado por activar un "acuerdo nacional "entre partidos y agentes sociales para poder hacerlo en" el plazo más breve posible". La propuesta no ha sido consensuada con ERC, que a través de su líder en el Parlament, Sergi Sabrià, comentó "que no es el momento de poner fechas, sino de recuperar consensos".

La base de este acuerdo nacional sería la resolución que aprobó el Parlament en el reciente debate de política general -con el apoyo de los tres grupos independentistas- que aboga por avanzar en el ejercicio del derecho de autodeterminación, la exigencia de amnistía a los presos políticos y la defensa de los derechos civiles y políticos. La resolución ha sido tumbada por el Tribunal Constitucional, que ha advertido a los miembros del Govern y a la Mesa del Parlament de las posibles medidas penales que se les aplicarían si se debaten -y se aprueban- medidas en este sentido, pero Torra ha proclamado que "ningún tribunal impedirá a este presidente impulsar todas las iniciativas que crea convenientes sobre el derecho a la autodeterminación de Catalunya".

Con esta propuesta Torra ha culminado una intervención relativamente breve que ha arrancado rechazando, una vez más, la sentencia del Supremo. Según él, sólo ha tenido como objetivo "la venganza y el escarmiento" del movimiento independentista y es una sentencia "infame" que confirma "el retroceso de los derechos humanos y políticos" que sufre un Estado español que "se ha alejado de los estándares democráticos ". Asimismo, se ha mostrado convencido de que, dentro de unos años, el juicio del 1-O "acabará condenado en los tribunales europeos" y, como ya anunció hace unos días, ha decidido sumarse a la campaña de Òmnium Cultural y autoinculparse "del falso delito que se ha imputado" a los condenados.

Como ya hizo el miércoles por la noche, en su mensaje institucional, ha condenado la violencia y ha pedido "aislar y apartar" lo que considera grupos "de agitadores y provocadores" que han protagonizado enfrentamientos con Mossos y la Policía Nacional los últimos días.

Lorena Roldán: "Usted ha venido a incendiar de nuevo"

"Usted (a Torra) es un irresponsable y no es digno de ser el presidente de todos los catalanes", Lorena Roldán (Cs)

La portavoz de Ciudadanos ha dado respuesta al presidente de la Generalitat con una descalificación absoluta de su persona. Lorena Roldán le ha dicho que ha hablado "para dejar claro que no hay ningún tipo de sentido común entre sus filas", las de los partidos independentistas. "Para usted -ha dicho- lo grave es que el TC diga que no pueden hacer lo que les dé la gana en este Parlamento". "Usted es un irresponsable y no es digno de ser el presidente de todos los catalanes", ha añadido.

También ha criticado a Torra por haber hablado de infiltrados y de provocadores como responsables de los últimos incidentes de violencia y ha dicho que anteriormente había dado las gracias a los violentos. "Ustedes son unos instigadores", ha insistido. Ahora "anuncia un nuevo golpe a la democracia", concluyó Roldán, que como sus compañeros de partido ha ido al parlamento vestida con una camiseta con el símbolo del partido.

"Dimita", pide Miquel Iceta a Torra

El líder del PSC ha iniciado su intervención exigiendo acatamiento a la sentencia del Supremo y ha acusado a los independentistas que enfrentarse instituciones "de manera irresponsable". "Un Gobierno no debe llamar a la desobediencia", afirmó Miquel Iceta. "Su principal obligación es promover la convivencia, garantizar la seguridad y conservar el autogobierno".

"Usted pone la independencia por encima de la convivencia", ha dicho el primer secretario del PSC al presidente de la Generalitat, y en consecuencia, según él, lo que tiene que hacer es dar "un paso al lado". "Dimita, déjelo", le ha reclamado en una intervención en la que lamentó la judicialización de la política pero en la que también ha dicho que "la intervención de la justicia" contra dirigentes políticos catalanes era "inevitable".

Albiach también pide a Torra que lo "deje"



La presidenta del grupo parlamentario de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, también ha pedido a Torra "que lo deje", con el argumento de que "no está trabajando para las soluciones. Reconozca que prefiere ser activista que presidente". Sobre la sentencia del Supremo, se ha mostrado crítica porque "nos lleva a un bloqueo del que no sabemos ni cuándo ni cómo salir" y ha dejado claro que el alcance de la condena "no va de independencia sí o no, sino de democracia ".

Albiach destacó la contradicción del Govern por animar a la manifestación y después enviar a los Mossos "a zurrarlos"

Además, ha pedido "empatía" tanto por los que están conmocionados por las condenas como por los que están preocupados por las protestas de estos días y ha puesto de manifiesto la "contradicción" que el Gobierno anime a la gente a manifestarse y después envíe los Mossos "a zurrarlos". El portavoz de la CUP, Carles Riera, ha mostrado la solidaridad con las personas "víctimas de la represión policial" y ha celebrado las muestras de "solidaridad" que desde diversos puntos del Estado llegan en apoyo a las movilizaciones contra las condenas del Supremo.

A partir de aquí se ha mostrado crítico con el Gobierno de Torra, por considerar que "la estrategia de gobierno efectivo se ha demostrado un fracaso absoluto, tanto en relación de implementar la república, como con lo que realmente pretendía, que era preservar la autonomía ". Finalmente, el cupaire ha abogado por generar un programa político que "ponga fin a la represión, mejore las condiciones de vida de las clases populares y permita avanzar en el ejercicio del derecho a la autodeterminación", una cuestión, la última, que sólo "se ganará desde la movilización popular masiva y la desobediencia generalizada".

Malestar de ERC con Torra

La intervención del presidente del grupo parlamentario de ERC, Sergi Sabrià, ha puesto de manifiesto la existencia de tensión entre los dos socios de gobierno, ya que ha admitido que no conocía la propuesta de Torra. Y, en cualquier caso, parece evidente que no la comparte, porque ha manifestado que "no es momento de poner fechas, sino de recuperar los consensos".

El dirigente de ERC también se ha mostrado muy crítico con la sentencia, ha apostado por las movilizaciones no violentas, pero a la vez ha cuestionado la actuación de los Mossos y ha pedido que se investiguen determinadas actuaciones de estos días. "Una policía democrática no atropella la gente", ha soltado, con relación a lo que pasó anoche en Tarragona. Finalmente, también se ha mostrado convencido de que tarde o temprano habrá un referéndum de autodeterminación en Catalunya: "No nos detendremos, no será rápido como nos hubiera gustado, pero haremos sentarse el estado en una mesa y votaremos en un referéndum".