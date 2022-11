"Sería un desastre": todo el poder mediático contra la subida de salarios

En pleno conflicto capital-trabajo por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores como resultado de la inflación y con una primera movilización sindical en Madrid el día de hoy, la patronal, lógicamente, defiende sus intereses. Está en una ofensiva -que también es mediática- para intentar instalar en la sociedad la idea de que los salarios no deben subir al mismo nivel de la inflación (que sería lo mínimo para que los trabajadores no se empobrezcan) porque eso es "malísimo para la economía".

Ya sabemos que la democracia y los derechos laborales siempre son terribles para la economía y para los mercados, claro que sí. Hace unos días el vicepresidente del Banco Central Europeo y ex ministro de Economía de Rajoy, Luis de Guindos, ya presionaba en esta dirección. Fijaos. Europapress: "Guindos insiste en que los salarios no deben ajustarse a la inflación. Luis de Guindos ha insistido de nuevo en que los salarios en el conjunto de la eurozona no deben ajustarse a la inflación para así evitar una espiral inflacionista de precios y sueldos. 'Es muy importante evitar los efectos de segunda ronda y evitar que la inflación se traslade a los salarios, lo que empujaría todavía más al alza la inflación'".

La patronal marca posición y, como imagino que ya sospecháis, cuenta con un coro de periodistas, opinadores y supuestos "expertos" (que es como se llama a los defensores de los argumentarios de la elite económica) que difunden sus tesis desde los grandes medios de comunicación.

En España -por suerte- hasta ahora no hemos estado muy acostumbrados a la inflación, no hay mucha "cultura de inflación" en la ciudadanía, digamos. Eso hace que sea relativamente fácil colarnos desde los medios de comunicación, incluidos los de la progresía mediática, la idea que estábamos escuchando: que lo que es inflacionario es el salario de los trabajadores (no los beneficios empresariales, que ni se mencionan), y que por lo tanto hay que asumir una pérdida de poder adquisitivo porque si no los mercados, los inversores, las bolsas y los dioses del Olimpo se enfadarán mucho y el sol dejará de salir por la mañana. Por eso quiero que escuchemos un ejemplo de cómo se habla de la negociación salarial patronal-sindicatos en una televisión progresista de un país que por desgracia sí está muy acostumbrado a la inflación: Argentina.

Hace pocos días se produjo allí lo que se llama una "paritaria" (en España lo llamamos diálogo social): una negociación, en este caso entre los representantes sindicales de los camioneros y la patronal del sector, para que los salarios de ese gremio no se quedaran atrás respecto a la inflación galopante que sufre Argentina y subieran más o menos al mismo ritmo que los precios. Los camioneros ganaron la paritaria: lograron una subida salarial importantísima que seguramente va a marcar el resto de paritarias y a servir a los sindicatos de otros gremios para lograr subidas similares