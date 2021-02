La vuelta de las sesiones de control al Congreso tras la recuperación del periodo de sesiones parlamentarias ha recuperado los ya clásicos 'cara a cara' entre los miembros del Gobierno y los diputados de la oposición. Uno de los más repetidos es el que protagonizan el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

El parlamentario conservador había registrado una pregunta referida a la vivienda, y más concretamente a la okupación: "¿Le preocupa al vicepresidente segundo el bienestar de algún español que no sea un okupa?". Sin embargo, durante su intervención García Egea se ha centrado en otras cuestiones, sobre todo en la pregunta que anteriormente le había hecho la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, sobre el paradero del informe del Consejo de Estado acerca del reparto de los fondos europeos.

"Arrancó usted o Calvo el informe del Consejo de Estado porque advertía de ilegalidades de los fondos europeos? Es evidente que están incómodos". El diputado del PP aprovechó su pregunta para cargar contra Vox y acusar a los parlamentarios de la ultraderecha de ser "un socio más" del Ejecutivo de coalición por haberse abstenido en la votación del decreto de los fondos europeos la pasada semana.

"Una cosa es ser de extrema izquierda y otra desagradecido. Lo mínimo es darle a Vox la mano. Sus enfrentamientos son puro teatro, la moción de censura era de fogueo. Vox ha pasado de embestir a Sánchez a investirlo para el resto de la legislatura. Demos la bienvenida al nuevo socio del gobierno Frankestein". Ha sido al final de la intervención cuando García Egea ha realizado, de manera ligera porque se agotaba su tiempo, la pregunta que había registrado oficialmente: "¿Le preocupa a usted el bienestar de los parados o solo se preocupa por los okupas?"

"Me preocupo por los parados, por la gente que no accede a una vivienda y, sobre todo, por los españoles", ha respondido el vicepresidente. Durante su réplica, el diputado del PP ha realizado diversas críticas al margen de la pregunta: "El único vendido al poder es usted, criticaban la factura de la luz y ahora callan, denunciaban las cloacas y forma parte de ellas, denunciaba a la Guardia Civil y ahora les protege. Su partido defiende a los okupas y desaloja a los propietarios. Defendemos a la prensa libre frente a usted. El Gobierno de Sánchez nació con Podemos, creció con Bildu y sobrevive ahora gracias a Vox".

"Si quiere que hablemos de otra cosa, registre otra cosa"

García Egea se ha quejado, además, de que Iglesias no respondiera a su pregunta sobre el informe del Consejo de Estado, a lo que el vicepresidente ha respondido: "La pregunta es: "¿Le preocupa al vicepresidente segundo el bienestar de algún español que no sea un okupa?" He respondido a la pregunta que ha formulado. Si quiere que hablemos de política de vivienda, se lo digo a usted, a Blackstone y a quien haga falta: el articulo 47 de la Constitución: 'Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación'. Si usted quiere que le responda de otra cosa, registre otra cosa diferente".

Durante la respuesta del vicepresidente, la bancada conservadora ha elevado el tono y proferido gritos hasta el punto de que la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, ha tenido que detener la respuesta de Iglesias y advertir a los diputados del PP. "La manera en la que usted hace las intervenciones recuerda a un poema dadaísta: su argumentario consiste en meter varias cosas en una bolsa y sacarlas. Les resta seriedad como oposición".

Durante esta segunda intervención, Iglesias ha parecido verse sorprendido con un gesto del diputado del PP y ha detenido su intervención para preguntar: "Señoría, ¿qué hace? ¿No tiene la sensación de estar haciendo el ridículo sacando una tarjetita? Nosotros en el Gobierno hacemos política, ustedes aquí hacen el ridículo", ha concluido.

El debate parlamentario ha llegado después de que este martes Blackstone se posicionara sobre la propuesta de la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, de que los grandes fondos de inversiones cedieran un 30% de sus viviendas a los parques públicos de comunidades y ayuntamientos en régimen de alquiler social.

"El alquiler social es responsabilidad cien por cien de la Administración pública", contestó Eduard Mendiluce, gestor inmobiliario de Blackstone, que apostó por otorgar beneficios fiscales a los propietarios que voluntariamente rebajasen los precios de sus alquileres (una medida que no ha obtenido grandes resultados en países como Portugal, donde se ha instaurado el modelo de los beneficios fiscales en lugar de la intervención del mercado del alquiler).

Este miércoles la propia Belarra ha respondido a través de su cuenta de Twitter a Mendiluce: "Blackstone ya fue denunciado por el Relator de la ONU sobre la pobreza extrema por comprar bloques enteros de vivienda para subir los alquileres a precios exorbitados y expulsar de ellos a sus habitantes. Estas prácticas son inaceptables y deben terminar".

La secretaria de Estado ha rechazado la idea de construir más inmuebles (como propone el PSOE y como también ha defendido Mendiluce) y ha recordado la obligación constitucional de que los poderes públicos garanticen una vivienda digna y adecuada.