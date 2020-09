Los vicepresidentes primera y segunda del Gobierno, Carmen Calvo y Pablo Iglesias, han sido los encargados de responder a las preguntas de los principales partidos de la oposición este miércoles en el Congreso, ya que el presidente, Pedro Sánchez, se ha ausentado de la sesión de control debido a su agenda europea. El PP y Vox han interpelado al Ejecutivo sobre cuestiones como la economía, la pandemia o la memoria histórica.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha afeado a Iglesias de cuestiones como "manifestarse" contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o de "querer acabar con la monarquía". "¿Considera que las medidas sociales del Gobierno están siendo útiles?", ha preguntado el diputado conservador, que, antes de finalizar su pregunta ha asegurado: "Si va a hablar de corrupción, recuerde que el único que va a tener que ir a un juzgado es usted".

"Creo que la política del Gobierno está siendo eficaz; una prueba de ello es que ustedes han apoyado algunas de las medidas de este Gobierno", ha respondido el vicepresidente segundo. "Nosotros, como bloque que entiende que España no se parece a ustedes, hemos aprendido algunas lecciones de esta pandemia: la necesidad de defender lo púbico y acabar con las privatizaciones; la defensa del del interés general establecido en el artículo 128 de la Constitución; y que las políticas de austeridad colocaron a nuestro continente en una posición de debilidad, por lo que ahora se ha apostado por una Europa democrática".

"Han condenado su propio futuro a caminar con la ultraderecha y no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país", ha concluido Iglesias. También ha interpelado al vicepresidente segundo la diputada de Vox Macarena Olona, que le ha preguntado si "va a dimitir a raíz de sus escándalos judiciales". Iglesias le ha pedido que enumere los casos a los que la parlamentaria se ha referido.

Olona no ha mencionado los casos y ha acusado a Iglesias de intentar convencer a los españoles con un "tono moderado": "No hay moño que tape tanta inmoralidad". El vicepresidente segundo ha precisado que la diputada de Vox no ha mencionado ni un solo caso, y ha recordado algunos de los casos de la formación de ultraderecha: "Quien está condendo por no pagar las obras de su casa es el señor Espinosa de los Monteros; quien ejercía como arquitecta sin tener la titulación es Rocío Monasterio; quien ha sido condenado por injurias es Hermann Tertsch; su candidato en Andalucía está investigado por desviar fondos públicos a sus propias cuentas... España no se parece ustedes, los demócratas españoles sabremos resistir y defender nuestra democracia", ha asegurado.

El PP pide bajar impuestos

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha sido interpelada por los portavoces de PP y Vox en el Congreso, Cuca Gamarra e Iván Espinosa de los Monteros. La diputada conservadora ha acusado al Gobierno de discriminar entre "trabajadores de primera y de segunda" en las decisiones sobre la pandemia, así como discriminar entre "empresas, autónomos y trabajadores".

"Somos el Gobierno que ha hecho ERTE para no ir al paro, la subida del salario mínimo, el que ha ayudado a los autónomos y el que no va a hacer una reforma laboral para dejar tirado a los trabajadores, como hicieron ustedes", ha defendido la vicepresidenta.

Gamarra ha pedido al Gobierno una reducción de los impuestos, un supuesto que Calvo ha rechazado: "Dicen que bajemos impuestos y que subamos el gasto. Resulta ridículo que ustedes vuelvan a colocar esto en el debate público. Necesitamos una fiscalidad justa para sostener el estado del bienestar que ustedes desmontan", ha respondido la vicepresidenta.