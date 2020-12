Unas 100 personas se han manifestado el los aledaños del Hospital de Emergencias Isabel Zendal, que ha sido inaugurado este martes. Entre proclamas de "Ayuso Dimisión" y de "más enfermeras y menos Valdebebas" ha llegado la presidenta de la Comunidad de Madrid al acto, tildado por la oposición de "propagandístico".

La protesta ha sido organizada por el colectivo Sanitarios Necesarios al considerar que la construcción y apertura de este nuevo complejo hospitalario es innecesaria. El hospital necesita más de 600 sanitarios y en estos momentos solo se han presentado 111 voluntarios.

Sanitarios de diferentes colectivos han afeado que se están llevando a cabo "traslados forzosos" de personal al nuevo hospital. La portavoz de Sanitarios Necesarios Dora García ha explicado que el hospital no representa más que "la especulación, el ladrillo y la devastación de la sanidad pública madrileña": "Utilidad puede tener poca, y de hecho no va a tener pacientes hasta dentro de unos días. No tiene trabajadores y ha tenido un sobrecoste de más del doble", ha apostillado, según recoge Europa Press.



La portavoz de Marea Blanca, Carmen Esbrí, ha denunciado que el Ejecutivo madrileño se ha olvidado de su función principal, que es la de garantizar la salud comunitaria. Además, ha criticado la falta de personal y rastreadores y que haya camas cerradas en varios hospitales madrileños y ha asegurado que el Gobierno regional está realizando una política "de ciencia ficción y de titulares, gastándose el dinero de los ciudadanos". "A este hospital le sobra estar", ha sentenciado.

Por su parte, la portavoz de SummAT (SUMMA 112-Asamblea de Trabajadores) Rosa López ha calificado de "vergüenza y descalabro" la creación del Zendal. También ha reprochado que el hospital de pandemias "no va a servir para nada" ya que los hospitales son estructuras que necesitan profesionales": "Con una buena enfermera, un técnico y un celador en una tienda de campaña se salvan vidas", ha defendido.

Un enfermero asistente a la protesta que ha hablado con Publico ha criticado el "capitalismo de amiguetes" de Ayuso: "No hay que invertir en ladrillazo y en darle dinero a otras empresas porque estos modelos generan sobrecostes". "Hay que poner a las personas en el centro, por eso protestamos", ha dicho. "Yo le digo a Ayuso que en lugar de los milagros, creo en la ciencia y en lo efectivo y esto no lo es", ha sentenciado en sanitario.

A la concentración se han unido diferentes representantes políticos y miembros de la oposición como la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra. La portavoz ha señalado que no acudía a la inauguración del hospital pero sí a la manifestación a sus puertas, porque "es una chapuza, un hospital fantasma y una propaganda". "Por la vía del ladrillo trata de favorecer grandes construcciones en vez del sistema de salud pública", ha dicho.

Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha criticado que hoy la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quiera "ejercitar el deporte favorito del PP que es hacerse fotos inaugurando cosas". "Es un sitio con más hormigoneras que radiólogos. No está acondicionado, pero sí como un plató de televisión. Para eso mejor que hubiera hablado con Netflix. No vamos a acudir a un acto propagandístico que ha traído escándalos bajo el brazo y sobrecostes sospechosos", ha lanzado.