El presidente de Vox, Santiago Abascal, anunciaba hace un mes que el partido tendría un brazo sindical, el cual apareció a finales de julio como Sindicato para la Defensa de la Solidaridad con los Trabajadores de España (SPDSTE).

Abascal presentó este partido en un mitin en A Coruña asegurando que "estamos amenazados por un virus chino y la acción de un Gobierno criminal y los sindicatos están callados, negociando con el poder el desmantelamiento de nuestra industria".

Estas declaraciones y la creación del sindicato creo una gran controversia y el sindicato ya ha recibido su primera demanda.

El Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera (SUTSO) conocidos como 'Solidaridad Obrera' (SO), 'Solidaridad' o 'La Soli', han demandado ante la Audiencia Nacional al sindicato de Vox por "vulnerar el derecho a la libertad sindical".

El sindicato anarcosindicalista denuncia que la denominación de la organización afiliada al partido de Abascal, puede llevar a confusión, que según una sentencia del Tribunal Supremo, "la denominación de los sindicatos no debe coincidir ni inducir a confusión con otra entidad sindical legalmente registrada."

SO argumenta que aunque el sindicato de extrema derecha todavía no tiene un nombre abreviado este podría ser el mismo que usan, tomando la palabra solidaridad para identificarse. Acusando a Vox de "querer entrar en el universo laboral mediante una operación que consiste en tratar de colonizar el nombre de una organización sindical ya existente, y con amplio respaldo de la clase obrera más combativa en numerosas empresas, para tratar de generar confusión entre los trabajadores y trabajadoras".

Además aseguran que antes de que se hiciese el sindicato ya avisaron a Vox sobre la coincidencia de los nombres y les pidieron que se cambiase, una advertencia que "cayó en saco roto", explican en la demanda.

Piden una indemnización de 10.000 euros

Solidaridad Obrera ha detallado las diferencias que hay entre ambas organizaciones y que podrían confundirse por la denominación en común. Entre ellos la afiliación al partido de ultraderecha, mientras 'La Soli' no pertenece a ningún partido político, y estaría "incardinado en la izquierda e incluso un poco más allá."

Por lo que reclaman a la Audiencia Nacional que cite a ambos sindicatos y al Ministerio Fiscal para celebrar un juicio en el que piden que se sentencie que existe la vulneración al derechos a la libertad sindical, que el sindicato demandado no pueda utilizar el término "solidaridad" en su denominación y que pague una indemnización de 10.000 euros, que SO donará íntegramente a la campaña Alimentos para Paradxs.

"No permitiremos, por tanto que el fascismo se apropie de la palabra "solidaridad" que debe ser patrimonio único, y divisa antifascista de todas aquellas y aquellos que consideran que al fascismo no se le discute, se le combate" y añaden, "solidaridad no puede tener nada que ver con los políticos machistas, neofranquistas, ultraderechistas y autoritarios de Vox, que ahora pretenden disfrazarse de sindicalistas para tratar de generar confusión e indefensión entre la clase trabajadora."