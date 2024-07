Los sindicatos policiales recriminan a Nacho Cano por sus "inaceptables" declaraciones tras su detención

Diversos sindicatos policiales han calificado de "inaceptables" y "fuera de lugar" las declaraciones del productor teatral Nacho Cano. El músico, tras ser detenido este martes, acusó a la Policía Nacional de ser "criminal" e insinuó que si le encontraban "muerto en la cuneta" sería responsabilidad de ellos.

El exmiembro de la banda Mecano fue arrestado junto a una mujer de su equipo por la presunta contratación de migrantes en situación irregular en su espectáculo musical Malinche. Tras declarar y quedar en libertad, Cano ofreció una rueda de prensa en la que arremetió contra la Policía. Afirmó ser víctima de una "maniobra orquestada" contra él por su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso.

Los sindicatos ven "fuera de lugar" las palabras de Cano

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han expresado que, aunque es común que un detenido culpe a la Policía, las declaraciones de Cano "no tienen ningún sentido". Consideran que sus palabras están "absolutamente fuera de lugar" y que atribuir a la Policía una eventual muerte "no es propio de una persona de su trayectoria".

Además, el SUP ha subrayado que los agentes siempre actúan basándose en "indicios racionales de criminalidad" y que la existencia de estos indicios no significa que un detenido sea culpable de los delitos por los que se le investiga.

Por su parte, el sindicato JUPOL ha defendido "la honorabilidad de la Policía Nacional y la integridad de cada uno de sus miembros" ante las "inaceptables declaraciones" de Cano. Creen que los ataques de Cano son infundados y que sus declaraciones buscan desacreditar a la institución sin pruebas concretas.

La Confederación Española de Policía (CEP) ha instado a Cano a "dejar de dar el espectáculo con ataques indiscriminados a policías nacionales", acusándolos de delitos "sin mayor prueba que su opinión". Han recordado que las amistades políticas no influyen en las actuaciones policiales y han pedido responsabilidad en sus afirmaciones.

En contraste, el sindicato Alternativa Sindical de Policía (ASP) ha apuntado a la posibilidad de que se trate de "una operación de carácter político orquestada desde el Ministerio del Interior", sugiriendo que podría haber una motivación política detrás de la detención de Cano, coordinada por mandos policiales afines al ministro Fernando Grande-Marlaska.

Delitos contra los derechos de los trabajadores

La Policía Nacional imputa a Cano delitos contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración ilegal, centrados en la llegada de jóvenes mexicanos para participar en el musical Malinche en Madrid. Cano alegó que estos artistas llegaron a España bajo un programa de becas que él mismo montó para su formación y eventual participación en un estreno en México.

La Fundación Casa de México en España y Jana Escuela Internacional de Artes Escénicas firmaron un convenio inicial para ofrecer tres becas, pero Cano anunció 20 becarios en la presentación del programa, explicando que consiguió otras 17 becas por diferentes vías.

El equipo jurídico de Cano ha interpuesto 17 denuncias contra la Policía, alegando coacción y preguntas dirigidas a atacar al productor durante los interrogatorios a los jóvenes becarios. La Fundación Casa de México en España ha asegurado que los estudiantes beneficiados cumplen con todos los requisitos legales, respondiendo así a las acusaciones y defendiendo la legalidad del programa de becas.