Sira Rego: "No basta con regular el acceso de los menores al porno, necesitamos un acuerdo intergeneracional de país"

¿Cuáles son las medidas más urgentes que debe impulsar su ministerio? ¿Y las más importantes, más allá de la urgencia?

Tenemos innumerables tareas. Muchísimas. Estamos felices de que por fin nuestro país tenga un ministerio para los asuntos que tienen que ver con la juventud y con la infancia. Las primeras semanas tienen que ser para evaluar la situación y hacer un buen diagnóstico, y afortunadamente contamos con muchísima gente que anteriormente ha hecho un gran trabajo para hacer una buena radiografía y para hacer demandas sobre lo que tienen que ser las políticas en materia de juventud e infancia. Cuestiones como la precariedad de la juventud, el empleo, la vivienda, la salud mental, o la necesaria participación política de la juventud en nuestro país. También cuestiones estructurales que nos competen e inquietan a todos y a todas, como es la cuestión de la crisis ecosocial, sobre todo vinculada a las generaciones más jóvenes y el ir planteando medidas para situarnos frente a esta crisis de una manera justa y equilibrada.

En relación a la infancia, hay cifras que son bastante preocupantes, como la tasa de pobreza que tenemos en la infancia en nuestro país; es una cifra que tenemos que corregir y poner un enorme esfuerzo para resolver el problema de la pobreza infantil. Cuestiones como el desarrollo de la ley orgánica de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, es fundamental avanzar, y es una ley que requiere que la sigamos desarrollando e implementando. Por supuesto, la gran conversación del país en este momento, todo lo que tiene que ver con la protección de la infancia y de la juventud en el entorno digital, tener entornos digitales seguros.



¿Es importante y necesario un Ministerio de Juventud e Infancia?

Es importante precisamente por el diagnóstico que nos dice que España no está demasiado bien en determinados aspectos, como las cifras de paro juvenil, que se han mejorado sustancialmente desde que entró el Gobierno de coalición, pero que siguen siendo altas; o la pobreza infantil, que comentaba anteriormente. Estamos viendo cifras, diagnósticos de la infancia y de la juventud en nuestro país que requieren que las políticas de protección, bienestar, las que aseguren un futuro feliz y digno para nuestros niños y nuestros jóvenes sean un asunto de Estado.

De ahí la importancia que tiene un ministerio como este. Arrancamos la legislatura con algunas voces críticas que ponían el acento acerca de si era una cuestión menor el asunto de la infancia y de la juventud, y creo que en este mes y medio la opinión pública ha puesto en valor la creación de este ministerio. Pero también porque hay asuntos que hay que resolver y tienen que tener rango de política de Estado. Es una buena noticia que haya un ministerio como este y vamos a hacer un esfuerzo grande por resolver estos grandes problemas.

¿Está politizada la juventud española? ¿Cree que la juventud es más permeable ahora a los valores conservadores o de derechas que hace unos años?

Creo que ahí hay un debate. Hay que tirar mucho de datos, y hay que hacer un trabajo riguroso para saber sociológicamente dónde se sitúan los jóvenes y las jóvenes, y nosotros tenemos alguna cosa hecha desde el Injuve. Hay un debate también de país que es necesario y que nosotros queremos abordar con la juventud, que tiene que ver con la participación política. Sí que es verdad que hay un cierto grado de desafección de los jóvenes y de las jóvenes con respecto a la participación institucional y a la participación política. Es importante que cale el mensaje de que somos sujetos activos en política y que la política la tenemos que hacer en primera persona, porque siempre se ha demostrado a lo largo de la historia que cuando otro hace la política por nosotros, termina siendo una mala idea.

Por lo tanto, es importantísimo abrir canales de participación para nosotros desde el ministerio, incorporar las voces de los jóvenes, de las jóvenes, todos los asuntos que tienen que ver con la vida pública y con la política. Al final, la política no es solo eso que sucede en las instituciones, que también; la política forma parte de nuestro día a día, forma parte de las decisiones cotidianas que tenemos, forma parte incluso del debate que se tiene con amigos y amigas, con tomar una decisión respecto a otra, y al final tiene que ver con la generación de un marco de convivencia.

Nosotros planteamos que el marco de convivencia tiene que ser amable, justo, equitativo, y tiene que ser un marco de convivencia en el que participe el conjunto de la sociedad, con sus diferencias y con capacidad de llegar a síntesis y de llegar a acuerdos. De esto va el buscar la participación de jóvenes y el insertar a los jóvenes en el marco del debate público. Las instituciones, los gobiernos, tenemos también que sentirnos interpelados y tenemos que ser capaces de interpelar a los jóvenes para que estén en la conversación del país.

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego. — Jaime Morato

Usted ha avanzado que en febrero comenzará a trabajar el grupo de expertos que analizará la exposición de los niños a móviles ¿Qué espera de este estudio? ¿Cómo se puede solucionar este problema?

Una de las principales cuestiones que hay que asumir es que las nuevas tecnologías, los dispositivos electrónicos, todo este mundo, ha venido para quedarse y que, de hecho, nos ofrece muchas oportunidades, pero también es verdad que supone un cambio de paradigma absoluto y total en nuestras sociedades. Una de las principales conversaciones del país, una de las principales preocupaciones de padres y madres, y de la sociedad en general, tiene mucho que ver con la exposición de los jóvenes a este entorno, y la necesidad de que sea un entorno digital seguro. Si esto ha venido para quedarse, si esto nos ofrece oportunidades, tendremos que ser capaces también de ver cuál es el marco de convivencia y cuál es el marco regulatorio para que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, nuestros niños y niñas puedan operar de manera segura en el entorno digital.

Y es un debate complejo porque los dispositivos no están solamente en una parte de nuestras vidas, el entorno digital no opera solo en una faceta de nuestras vidas, sino que lo hace en múltiples facetas. Además, está nuestro modelo de sociedad, que también se inserta en el entorno digital y que tiene una serie de códigos que van cambiando y que afectan a la educación de niños y niñas, a cómo nos vamos formando como seres humanos. La etapa de la infancia y de la juventud es fundamental para la conformación de seres humanos y nosotros queremos que sean seres humanos felices y con capacidad de elegir, con autonomía e independencia. Esto hay que asegurarlo también planteando que estos entornos sean seguros.

Por ejemplo, estamos hablando de que uno de cada cuatro niños menores de 12 años está consumiendo y tiene acceso al porno y, además, a un porno extraordinariamente violento que genera unos roles completamente asimétricos en los que la mujer prácticamente es un objeto. Todo esto hay que ponerlo en agenda, ver cómo se afronta y regularlo de alguna manera. Por eso proponemos que haya 50 expertos y expertas, gentes que vienen de haber trabajado desde hace mucho tiempo y de manera exhaustiva en esta materia, que traen un saber acumulado extraordinario, valioso, y que abran una conversación que pueda llevarnos a una serie de conclusiones que nos permitan trabajar.

Pedro Sánchez ha anunciado límites respecto al acceso de los menores al porno. ¿Cómo pretende el Gobierno regularlo? De lo poco que sabemos de esta iniciativa es que se trabaja con la Fábrica de Moneda y Timbre para impedir que los menores tengan acceso a contenidos pornográficos. A veces, cuando algo se prohíbe, se convierte en objeto de deseo…

Nosotros hablamos de un acuerdo intergeneracional de país, es decir, de sentar en esa mesa a 50 expertos, a la juventud y a la infancia y que haya una conversación para llegar a unas conclusiones y a una síntesis. ¿Por qué hablamos de acuerdo? Porque no basta solo con regular en un ámbito, necesitamos que haya una voluntad colectiva de cambiar y, sobre todo, de proteger. Es decir, tiene que estar presente en todos los espacios de la vida. Por supuesto, eso significa que habrá que regular y habrá que impulsar una ley, pero eso también significa que habrá que tener un pacto con las familias, que tengan toda la información a su disposición para que puedan manejarla en el ámbito privado.

Significa también que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, nuestros niños y niñas tengan también herramientas educativas que les permitan protegerse. Lo que está haciendo la Agencia de Protección de Datos con la Fábrica de Moneda y Timbre es una excelentísima noticia y es una excelentísima iniciativa que nos permite tener un instrumento concreto para verificar la edad y el acceso a determinados contenidos, manteniendo la privacidad de los usuarios, pero protegiendo.

Por lo tanto, estamos hablando de un acuerdo intergeneracional, de un acuerdo de país en el que va a haber necesariamente diversas instituciones, asociaciones, plataformas, expertos y expertas, que, de alguna manera, vayan construyendo una narrativa y unos instrumentos que nos permitan proteger a nuestra infancia y a nuestra juventud de manera eficiente y de manera eficaz, y sobre todo, muchísima información disponible para que también haya un proceso pedagógico como sociedad que nos permita situarnos frente al entorno digital seguro y frente a las nuevas tecnologías.



El pacto migratorio de la UE parece señalar un camino de mayor sufrimiento y dificultades para las personas migrantes ¿Qué puede y qué debe hacer España? Una de las primeras medidas del Gobierno de Sánchez en 2018 fue la de acoger a las personas del Aquarius...

Lo fundamental es que nosotros hagamos una política migratoria que tenga en el centro los derechos humanos, y a partir de ahí hay muchísimos elementos en los que se puede trabajar y se pueden hacer muchísimas políticas públicas, también desde nuestro país, en las que no se asuman en ningún caso las narrativas de la derecha y de la extrema derecha, que pretenden situar la migración como un problema, como ariete de confrontación para generar un marco irreal de enemigo figurado que no existe. De lo que se trata es de poner los recursos a funcionar para hacer políticas que permitan la acogida digna y convertir la migración en lo que es, una oportunidad y una riqueza.

El fenómeno migratorio forma parte de la historia de la humanidad y no podemos perder el enfoque histórico, además en estos tiempos de guerras en los que estamos viendo, por ejemplo, la masacre en Gaza. No podemos perder el foco de la importancia de seguir defendiendo los derechos, no solamente como algo ajeno, como algo que tiene que ver con quién viene de fuera, que es fundamental, sino como algo que nos interpela directamente como sociedad y preguntarnos si queremos una sociedad que esté fundada y que esté articulada en torno a los derechos humanos.

Afortunadamente, tenemos un sistema de protección en nuestro país que yo creo que nos tiene que hacer sentir orgullosos, en el que un niño o una niña, independientemente del lugar de origen, cuando forma parte del sistema de protección tiene exactamente los mismos derechos; no ocurre lo mismo en otros países europeos. La política de reconocernos todos como iguales, a todos con los mismos derechos, es una buena política.



¿El Gobierno de España debería hacer más respecto al genocidio de Israel en Gaza? ¿Hasta dónde llevarán sus reivindicaciones Sumar e IU?

Nosotros desde Izquierda Unida y desde Sumar hemos sido muy claros. Creemos que hay que poner en marcha todas las medidas necesarias para parar la masacre y las cifras son absolutamente insoportables. Lo que estamos viendo en Gaza es un genocidio en directo y, por tanto, necesitamos todavía más esfuerzo de la comunidad internacional para presionar y que pare la masacre, para que haya un alto el fuego inmediato y permanente. Esto no puede ser una cuestión de negociación, esto tiene que ser una exigencia, y nosotros estamos firmemente convencidos de que España tiene que seguir implicada y tiene que seguir impulsando todas las medidas para esta presión y liderando esta posición y esta exigencia de alto el fuego.

Es verdad que la posición del Gobierno de España con respecto a otros países, sobre todo a nivel europeo, ha sido destacable, pero tenemos que seguir apretando e insistiendo porque estamos viendo que lo que sucede en Garza es una limpieza étnica. También hay que verlo en términos históricos: estamos hablando de más de 75 años de ocupación; la Franja de Gaza era una gran cárcel a cielo abierto, con unos problemas y unas vulnerabilidades extraordinarias por un bloqueo que se extendía durante años, y estamos viendo que se ha desplazado prácticamente al 80% de la población, que está siendo sistemáticamente bombardeada, que no tiene acceso a alimentos, a agua potable. Es un proceso doloroso que se extiende en el tiempo y que hay analizar en un contexto histórico para entenderlo y para darle una solución.



Estas navidades han vuelto a ser noticia las familias de la Cañada Real. ¿No se puede hacer más desde el Gobierno para garantizar sus derechos, al menos los de los menores?

Aquí hablamos de varios niveles competenciales, y habrá que tener un diálogo abierto y una solución que tiene que ser de carácter estructural para dar salida a las familias y, desde luego, hacer todo lo posible por proteger a los menores y garantizar que tienen acceso a las condiciones de vida básicas. Nosotros estamos bastante preocupados con este asunto, estamos además trabajando en este momento y vamos a tener reuniones en las próximas semanas para ver cuáles son las medidas que podemos reforzar desde el Gobierno para dar solución.

Estamos también dando protección desde los decretos que hemos aprobado protegiendo a los consumidores vulnerables, a las familias más vulnerables para que tengan acceso garantizado a los suministros, y estamos trabajando en este momento de una manera específica e intensa para ver cómo podemos proteger a estos niños y niñas. La cuestión de la pobreza infantil a todos los niveles nos preocupa muchísimo. Estamos en contacto con asociaciones, con organizaciones que están haciendo muy buen trabajo al respecto y para nosotros sería prioritario poner en marcha una renta universal a la crianza, que pueda ser un dispositivo, un mecanismo que, de alguna manera, resuelva esta parte de pobreza estructural que tienen algunas de las familias en nuestro país.



La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. — Jaime Morato

El fracaso del decreto de conciliación, que recogía la reforma del subsidio por desempleo, ¿es un baño de realidad para el Gobierno y para Sumar? ¿Se podía haber negociado mejor?

Creo que tenemos que acostumbrarnos a que nuestro país es un país diverso y, precisamente fruto de esa diversidad, también tenemos un Parlamento que es un pequeño crisol de expresiones políticas. Hay que verlo también como una oportunidad y como una necesidad de diálogo permanente para llegar a acuerdos y para llegar a síntesis. No obstante, yo creo que es una mala noticia que precisamente el decreto que venía a resolver de una manera muy concreta la situación de parte de los trabajadores de nuestro país más precarios no se haya aprobado. Obviamente, lo que toca es seguir dialogando y seguir esforzándonos para que salga adelante esta medida, que yo creo que es una medida imprescindible y prioritaria para los trabajadores más vulnerables de nuestro país.

No sé si fue un baño de realidad, pero desde luego exige poner lo mejor de nosotros y nosotras para que salga adelante esta medida. Para mí es muy importante que miremos siempre hacia fuera, hacia las necesidades de la gente, de las personas trabajadoras, de las personas más vulnerables y, desde luego, poner la política por encima de los intereses partidistas, por encima de los Intereses particulares, esto es fundamental.

Con la situación actual, parece muy difícil lograr candidaturas de unidad de la izquierda en el próximo ciclo electoral. ¿Puede reconstruirse este espacio con las relaciones actuales que hay? Con la candidatura de Irene Montero, habrá al menos dos opciones de la izquierda alternativa en las europeas ¿Teme que esto les penalice?

Yo vengo de una organización política, Izquierda Unida, que tiene un cierto recorrido histórico ya, y es verdad que la izquierda ha tenido siempre muchas diferencias y divisiones en muchos momentos. Sin embargo, precisamente como vengo de lU, de una organización política que históricamente ha tenido vocación de unidad, siempre estoy convencida de que si se pone el foco en la política, si se pone el foco en el programa, seguro que se pueden resolver las diferencias políticas.

Yo no digo que sea sencillo, no soy tan ingenua. En política opera prácticamente todo, desde la cuestión política ideológica hasta la naturaleza humana, no podemos abstraernos de esa cuestión, esto es así. Pero yo creo que si ponemos sobre todo el foco en lo que está afuera, si ponemos el foco en el contexto del país, en el contexto europeo y del mundo, en la crisis ecosocial… Tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo para configurar frentes amplios, procesos unitarios, etcétera.

"Tenemos un gobierno progresista porque la izquierda tuvo la capacidad de generar un acuerdo"

Esto no significa que legítimamente haya fuerzas políticas que puedan no reconocerse en un momento electoral concreto y planteen ir por separado, yo creo que esto siempre a la izquierda nos penaliza, no estoy diciendo nada que no se sepa. Tenemos que seguir con ese empeño, con el empeño de la unidad, con el empeño de tratar de generar espacios estables de la izquierda transformadora de nuestro país. Porque, además, hemos visto que cuando lo hemos conseguido ha funcionado, y yo quiero poner el foco también en algo positivo, y es que en España somos prácticamente una isla con respecto a Europa. Tenemos un gobierno progresista precisamente porque la izquierda en un momento dado hemos tenido capacidad de sentarnos y generar un marco de un programa, un acuerdo que nos ha permitido ir a las elecciones y conformar gobiernos progresistas. Esto ya es un dato que nos invita al optimismo.

Cuando somos capaces de juntarnos frente a un programa concreto, somos capaces de gobernar, somos capaces de frenar la ola reaccionaria y somos capaces, sobre todo, de impulsar medidas que han traído muchísimo bienestar a la gente trabajadora, a las familias trabajadoras de nuestro país. La situación económica en España, el avance social en derechos no tiene nada que ver con los retrocesos que está habiendo en determinados países europeos gobernados por la derecha y la extrema derecha. Yo creo que también hay que ver ahí modelos, contrastes, y eso nos interpela a la izquierda. Hay que elevarse un poco, hay que mirar al horizonte, tenemos que recuperar la voluntad de construir, la voluntad de unidad.



Usted ha sido eurodiputada de The Left ¿Por qué familia politica apuesta IU para las europeas? ¿Cree que puede haber algún problema si Sumar apuesta por una candidatura más vinculada a Los Verdes?

Aquí soy absolutamente clara: Izquierda Unida no va a estar en ninguna familia política que no sea The Left, vamos a estar en The Left. Esto no tiene ningún género de dudas y no hay debate al respecto. Entre otras cosas, desde el respeto a las opciones de cada formación política, nosotros no nos sentimos identificados con los verdes por muchas cuestiones que, incluso, tienen que ver también con políticas vinculadas a la a la cuestión más ambiental. Nosotros somos bastante más ambiciosos que los verdes en cuestiones, por ejemplo, como la reforma del mercado eléctrico o las directivas de renovables. Hemos puesto en agenda medidas un poco más ambiciosas, pero es que, además, en materia laboral, de derechos de los trabajadores, etcétera, pues también tenemos otras posiciones políticas.

Para nosotros no hay debate al respecto: somos una organización de izquierdas y ahí es donde nos vamos a situar. Esto no significa que no se pueda conformar una candidatura, como ha ocurrido en otras ocasiones, en la que haya compañeros que se sitúen más en el marco y en el perímetro de los verdes europeos. Esto se ha gestionado sin ningún problema en otras ocasiones y podría volver a suceder en estas elecciones europeas.



¿Hay una vuelta a la Europa de la austeridad? Hay indicios que apuntan en ese sentido....

A mí me preocupan muchísimo las políticas europeas porque son siempre esta cosa que parece que sucede muy lejos de nuestro hogar, de nuestro país, pero que, sin embargo, tienen un enorme impacto sobre la vida de nuestros hogares. No sería una buena noticia que volviéramos a la política de austeridad porque quiero recordar que son políticas que nos hicieron salir de una crisis, la de 2008, con muchísimo sufrimiento, sobre todo a los países del sur, y que revelan además una arquitectura con la que algunas organizaciones políticas históricamente hemos sido bastante críticas.

Nos gusta estar en Europa, pero también creemos que Europa tiene que ser más social y tiene que ser una Europa más de los derechos, que tiene que configurar una economía al servicio de la gente y de los países, y no una economía al servicio de los intereses de multinacionales y de la banca. Sería una muy mala noticia que volviéramos a las políticas de austeridad, y eso va a exigir o exigiría que el gobierno hiciera un esfuerzo extraordinario por mantener políticas expansivas y de protección a las familias. Veremos cómo se termina de concretar esto, veremos cómo termina siendo la salida, pero yo creo que no tiene nada que ver cómo se ha gestionado la crisis del Covid con cómo se gestionó la crisis de 2008.