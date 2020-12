Reforzar el sistema sanitario, avanzar hacia un modelo que implique una mayor coordinación entre unidades y servicios o una atención primaria personalizada con consultas no presenciales son algunas de las necesidades que deja tras de sí la pandemia de Covid-19 según expertos de distintas especialidades que forman parte de la lista de 'Forbes' con los mejores médicos de España.

Según José María Echave-Sustaeta, neumólogo del Hospital La Luz, durante la pandemia su objetivo ha sido "generar equipos, buscar sinergias y no enfrentamientos con otras compañeros y especialidades, tener claro que de la colaboración ganamos todos: en primer lugar, los pacientes, y, después, los profesionales, las instituciones y el sistema sanitario. La enfermedad Covid-19 ha reforzado esta idea". De cara al futuro, cree que cuando finalice la pandemia el reto estará en mantener el rol que ha ocupado la neumología durante los últimos meses.

Los especialistas en el tratamiento del dolor también han vivido meses de trabajo y emociones intensas. El doctor José Luis De la Calle Reviriego, jefe de la Unidad para el Estudio y Tratamiento del Dolor del Hospital Universitario Ramón y Cajal, afirma que "la pandemia ha obligado a realizar cambios asistenciales que, en muchos casos, han venido para quedarse", en referencia a, por ejemplo, a la utilización de medios telemáticos en las consultas externas.

Dr. Reviriego: "Las grandes áreas de mejora deben centrarse en la prevención, anticipación y capacidad de respuesta"

"Evidentemente, las grandes áreas de mejora deben centrarse en la prevención, anticipación y capacidad de respuesta, para evitar catástrofes sanitarias como la que hemos vivido", puntualiza.

En el campo de la Medicina Interna, el doctor Ángel Charte, del Hospital Universitario Dexeus, señala que la pandemia provocó un aumento brusco de la presión asistencial en urgencias y en las hospitalizaciones, que puso en evidencia la necesidad de un plan "ante una emergencia sanitaria la cual nadie esperaba". Además, considera que ha quedado en evidencia la falta de profesionales de la especialidad, "la cual se pudo compensar con la participación de otros médicos de especialidades distintas.

"El desconocimiento de la enfermedad y de lo que ésta provocaba hizo trabajar en la incertidumbre a un colectivo que estamos habituados a trabajar en la evidencia científica y ha sido muy difícil de gestionar todo esto a lo largo del año", añade.

Formación transversal y trabajo multidisciplinar

El doctor Charte cree que fomentar la formación transversal en la etapa MIR "sería muy importante y hacer hincapié en una rotación en UCI de los MIR de Medicina Interna. Otra opción de mejora sería optimizar el trabajo interdisciplinar y favorecer la coordinación entre secciones y servicios hospitalarios.

Otro punto relevante que se debería potenciar, según el doctor Charte, sería incorporar o mejorar las nuevas tecnologías de la comunicación en el cuidado de pacientes, así como ver la opción de crear algún organismo que valore, proponga y consensue los protocolos y tratamientos antes las enfermedades emergentes.

En el caso de la Medicina Preventiva, la doctora María Dolores Martín Ríos, jefa de ese departamento en el Hospital Universitario de Villalba, señala que, tras la pandemia, "Nos enfrentamos a una nueva era de enfermedades emergentes y esta pandemia ha puesto de manifiesto que claramente no estábamos preparados para afrontarlas. Somos conscientes de que tenemos muchas cosas que mejorar, entre ellas, el uso de las nuevas tecnologías que ayuden a realizar una vigilancia en tiempo real y por tanto permitan dar una repuesta más rápida y efectiva ante los futuros desafíos de posibles epidemias o pandemias".

Dra. Martín Ríos: "Somos más vulnerables de lo que pensábamos, nuestros conocimientos no eran tan sólidos como creíamos"

La doctora Martín Ríos considera que la pandemia ha puesto de relieve "que somos más vulnerables de lo que pensábamos, que nuestros conocimientos no eran tan sólidos como creíamos y que todavía tenemos mucho que aprender".

En cualquier caso, todos son conscientes de que los avances en el tratamiento de la enfermedad y lo aprendido durante los últimos meses no deben hacer bajar la guardia. El doctor Jesús García-Foncillas, del Instituto Oncoheatlh, advierte que "pensar que ya hemos pasado una pandemia y que ya no va a haber más episodios similares sería poco acertado. La historia de la humanidad está jalonada por múltiples episodios que han supuesto un punto de no retorno en la evolución. Debemos plantearnos que, junto a las enfermedades que son la razón fundamental de padecimiento de las personas, puede haber episodios como este que nos vuelvan a poner en jaque. Por ello, debemos tener planes de contingencia para ello, porque nadie puede pensar que no pueda volver a repetirse".