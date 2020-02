La situación en el PSOE Page, Vara y Lambán, los tres versos sueltos del PSOE de Sánchez

Los tres presidentes autonómicos no dudan en alzar la voz cuando las decisiones del líder socialista no les gustan. Page cuestiona la reforma del Código Penal, Lambán las cesiones a los independentistas y Vara la subida del salario mínimo. Moncloa y Ferraz asumen con resignación y cierto malestar estas posiciones, pero no creen que afecten al liderazgo del presidente del Gobierno.