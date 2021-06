SMI CCOO y UGT anuncian que se movilizarán si el Gobierno no sube el Salario Mínimo

Pepe Álvarez cree que no sería comprensible un escenario en el que no se contemple el alza del SMI y Unai Sordo tacha de "insostenible" que el Ejecutivo se mantenga en su posición de no elevarlo.