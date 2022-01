La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado que se volverá a convocar la mesa de diálogo con los agentes sociales para negociar una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI). La titular de trabajo ha asegurado que van a cumplir con "el compromiso de Gobierno".

No obstante, Díaz no ha especificado cuándo se producirán los encuentros entre la patronal y los sindicatos, pero defiende que el objetivo de cara a la negociación pasa por seguir el informe del comité de expertos, que recomendó una subida del SMI para 2022 de entre 24 y 40 euros.

En el informe de la comisión asesora para el análisis del SMI del pasado mes de junio se contemplan tres escenarios que elevarían el SMI en 2022 a 989 euros mensuales (24 euros más), a 996 euros (31 euros más) o a 1.005 euros (40 euros más). En septiembre pasado, en el acuerdo alcanzado solo con los sindicatos, se pactó la subida intermedia que los expertos habían recomendado para 2021 que eran 15 euros, lo que elevó el SMI a los actuales 965 euros brutos en 14 pagas.

La vicepresidenta ha asegurado que la subida para este año no se llevará al Consejo de Ministros hasta que no concluya el proceso de diálogo social, y ha subrayado que se acometerá "con la convicción de que el salario mínimo es la principal herramienta para atajar la desigualdad".

Del mismo modo, se ha pronunciado sobre la reforma laboral y el proceso de negociación con los grupos políticos en las Cortes. Díaz confía en que el paquete de normas "saldrá adelante" y subraya que "no tendría sentido" si finalmente no supera el trámite en parlamentario. La reforma todavía no cuenta con el apoyo de fuerzas políticas como Bildu o ERC, que reclaman cambios para votar de manera favorable.