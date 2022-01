Podemos, EH Bildu y Compromís piden que la Iglesia devuelva más inmuebles: "El acuerdo es insuficiente"

El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, y socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez como EH Bildu y Compromís consideran "insuficiente" el acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal para regularizar un millar de bienes inmatriculados por parte de la Iglesia católica.

"Es un paso importante, pero no suficiente", ha comentado Asens en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, quien advierte que "hay miles de inmuebles que han quedado fuera" del acuerdo.

El Gobierno remitió al Congreso de los Diputados en febrero del año pasado un listado de 34.961 inmuebles de la Iglesia entre 1998 y 2015 que abría la posibilidad de reclamaciones sobre la titularidad de miles de ellos.

Asens: "Si la Iglesia pudo matricular esos inmuebles en el pasado es porque hubo una ley del PP que lo permitió"

Con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal sobre las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia, ésta admite que hay un millar de esos bienes cuya titularidad no le consta o corresponden a un tercero y, por tanto, se abre la vía para su regularización.

Asens ha señalado que si la Iglesia católica en España pudo en el pasado inmatricular esos inmuebles "de forma ilegítima" es "porque hubo una ley del PP que lo permitió". "La Iglesia debe empezar a actuar como cualquier organización del siglo XXI. Es verdad que la Iglesia católica española conserva muchos poderes decimonónicos, muchos privilegios escandalosos que claman al cielo", ha añadido.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, de manera más cauta, considera que se ha dado un paso "importante", ya que se ha abierto una vía "para regularizar e incorporar" un millar de bienes, y asegura que el Gobierno seguirá hablando con la Iglesia para seguir dando pasos. "Seguiremos incorporando esos bienes que están dentro de la dinámica y la estrategia de acción del Gobierno, siempre de la mano y con el paraguas del diálogo", ha apuntado.

La Iglesia, en el punto de mira de la política excepto Vox

Socios parlamentarios del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos han tachado de insuficiente el acuerdo, como el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, quien opina que "se tiene que ir más a fondo" y que "no nos podemos conformar con esos mil que la iglesia ha usurpado". En la misma línea, la portavoz, de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, también ha declarado a los medios que la Iglesia "tiene que devolver lo que le robó a la ciudadanía".

Por su parte, la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Miriam Nogueras, se ha limitado a decir en referencia a la Iglesia que "un 'lo siento, me he equivocado, no lo volveré a hacer nunca' es insuficiente".



Más allá de los socios de investidura, fuentes de Ciudadanos han comentado que el acuerdo es "un buen paso", pero han pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que "no se conforme" porque creen que hay que investigar qué pasa con el resto de bienes inmatriculados.

En cambio, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha mostrado su conformidad con la posibilidad de regularizar un millar de bienes por parte de la Iglesia católica. "Si de 35.000 estos pocos son los que han revisado y han encontrado que no estaban en estado regular y los regularizan, me parece muy bien", ha dicho en rueda de prensa.