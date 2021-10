Un sondeo de la Junta le da al PP 15 puntos de ventaja sobre el PSOE en Andalucía

El PP andaluz ganaría las elecciones andaluzas con el 38,3% de los votos –entre 47 y 51 escaños: la mayoría absoluta está en 55– y una ventaja de 15,2 puntos sobre el PSOE, que obtendría el 23,1% de los sufragios, según un sondeo –al que los expertos consultados por Público le encuentran sesgos hacia la derecha y que la oposición desprecia– pagado por el Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos.

El resultado que ofrece la encuesta –muy conveniente para los intereses de Moreno– sería inédito en Andalucía, comunidad en la que el PP solo ha sido una vez la primera fuerza, en los comicios de 2012, e implicaría que en estos tres años de Gobierno de Juanma Moreno el PP habría mejorado el resultado en nada menos que en 17,6 puntos.

La extrapolación de escaños –una tarea muy difícil en Andalucía, con ocho provincias y, por tanto, ocho restos– que hace el sondeo le da a Moreno, además, la posibilidad de elegir socio en los escenarios más optimistas. Con Vox suma en todos los escenarios y con Ciudadanos solo en algunos, pero en este momento, la encuesta sirve para dar oxígeno a su vicepresidente, Juan Marín (Ciudadanos), quien lucha por la supervivencia de su partido. La encuesta le da a Ciudadanos 7 escaños en Andalucía –14 menos de los que tiene hoy–, pero que podrían, en su caso, ser decisivos para formar gobierno.

La izquierda no suma en ningún escenario y el PSOE, el partido hegemónico en Andalucía, tocaría suelo, con su peor resultado histórico, con 4,8 puntos perdidos –y entre 6 y 9 diputados menos: de 33 a entre 24 y 27– desde 2018. La división en la izquierda también les penaliza y de los 17 diputados que obtuvo Adelante Andalucía en 2015, obtendría hoy entre 12 y 14, a los que podría añadirse uno de Teresa Rodríguez, según el sondeo.

Además del PP, la única fuerza que sube es Vox, que obtendría el 12,8% de los votos, casi dos puntos más que en 2018, y pasaría de los 12 diputados que tiene hoy a tener entre 13 y 15. La ultraderecha suma con el PP en todos las horquillas que da la encuesta.

Ensalzar a Moreno

La encuesta, además, ensalza la figura del presidente de la Junta, al que atribuye una nota, inaudita en la panorama político de los últimos años en España, de nada menos que el 6,6 sobre 10. El sondeo, además, especifica que el 67,6% de los andaluces considera su gestión buena (51%) o muy buena (16,6%), mientras que solo el 21,6% la ve mala –17,5%– o muy mala –4,1%–. Un 7,1% la considera regular.

Preguntados sobre si creen que el actual candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, lo haría mejor que Moreno si fuera jefe del Ejecutivo, solo un 8,2% considera que sí frente a un 56,3% que dice que no, mientras que un 35,5% no sabe o no contesta o dice no conocerlo.

Con el presidente, aprobarían Juan Marín, líder de Ciudadanos, y Juan Espadas, secretario general del PSOE andaluz y alcalde de Sevilla. Tanto Manuel Gavira, portavoz de Vox, como Martina Velarde, secretaria general de Podemos, como Rodríguez, coordinadora de Adelante Andalucía, suspenden.