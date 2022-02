Entre la sorpresa y la perplejidad, Albares pide explicaciones a López Obrador

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha restado importancia a las palabras de Andrés Manuel López Obrador sobre "pausar" las relaciones con España. "Entiendo que se han hecho en un contexto informal y que no suponen una posición oficial, aunque estamos verificando las declaraciones", ha sostenido desde Lyon ante los medios de comunicación.

Pese a esto, el ministro ha mostrado también su "sorpresa" por las palabras de López Obrador. "España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo", ha dicho, según un audio difundido por el Ministerio de Exteriores.

El presidente de México planteó este miércoles que su Gobierno se "va a dar un tiempo" en las relaciones con España. "Una pausa para respetarnos y que no se nos vea como tierra de conquista. Queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, pero no queremos que nos roben, así como los españoles no quieren que les roben de ningún país, y hacen bien, pues tampoco queremos nosotros", sostuvo.

Albares aclara que México no ha comunicado ningún cambio en sus relaciones

Sin embargo, López Obrador no aclaró en rueda de prensa el significado de sus palabras. Ni siquiera si había algún recorrido. "Es solo un comentario, una plática aquí, una conversación. ¿Que ya no puedo hacer comentarios?", dijo ante la pregunta de un periodista.

Albares, que ha dejado en el aire pronunciarse de forma más clara tras "verificar" las palabras de López Obrador, también ha asegurado que a España "no se le ha comunicado nada oficialmente" y que la relación con México "es una relación estratégica que va más allá de declaraciones verbales súbitas o palabras puntuales".