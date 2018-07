Todo el proceso judicial que rodea al grupo anarquista vegano Straight Edge roza lo absurdo. Fue acusado de terrorismo por la Audiencia Nacional, e incluso, uno de sus miembros, Juan Manuel Bustamante, de 27 años, pasó un año y cuatro meses en la cárcel, y parte de ese tiempo en régimen de aislamiento. Después, la Fiscalía rectificó el relato de la jueza Carmen Lamela y fueron acusados por un delito de enaltecimiento del terrorismo en redes sociales por proclamas como "Goku vive, la lucha sigue".

Tres años después, la Audiencia Nacional anunció este jueves que absolvía a todos sus miembros por la falta de delito. Público ha contactado con Bustamante, alias Nahuel, tras el punto y final a una pesadilla judicial que le costó más de año de prisión y ahora ve reconocida su inocencia.



Por fin se ha puesto fin a la pesadilla judicial. Supongo que habrán sido años muy duros. ¿Cómo valoras la sentencia que se conoció el jueves?

No me lo esperaba si soy sincero. Por lo que he vivido, y pese a que se mostraba que no había nada ni pruebas, no estaba muy motivado. Aunque todavía no he visto la sentencia, me informó el abogado y nos la darán el lunes. Quiero leerla porque dicen que hay hechos probados por los que no estaban conformes del todo.

¿Cómo han sido estos años para ti?

Estos años han sido raros y caóticos. Pasaba el tiempo y en vez de mejorar, todo empeoraba más y me daba la sensación de que ni repasaban mi informe. Solo con leérselo una sola vez te dabas cuenta de que no había ninguna conexión entre los hechos. Me mandaban a aislamiento, me movían de cárcel a cada dos por tres, me llegaron a quitar llamadas....Me sentía muy indefenso y asumí que iba a ir a peor. Sentía apatía oor todo, y que de pronto me sacaran me chocó muchísimo porque fue inesperado. No me creía que estaba pasando.

Desde que saliste de la cárcel hace 16 meses ¿Qué consecuencias te ha traído estar inmerso en un procedimiento judicial acusado por terrorista?

Me leí el libro El hombre en busca del sentido de Victor Frankl en la cárcel. En él se explica un sentimiento típico al salir de la cárcel. Es algo así como contrapartida psicológica: si de pronto te sacan de golpe, puede afectar a tu estado mental. De hecho un preso abertzale me explicó la experiencia de uno de sus amigos que al salir de prisión una vez al mes se pegaba borracheras autodestructivas.

Yo pensaba que no me ocurriría, pero no fue así. Es cierto que poco a poco tenía cambios de humor muy fuertes. Incluso el segundo día fui al centro de Madrid y la mezcla de las luces y el bullicio hizo que me marease.

¿Y a la hora de buscar trabajo?

Para buscar trabajo todo bien, hasta que ponen mi nombre en internet. Si me buscas lo primero que te sale es terrorismo, me parecía alucinante. Actualmente, estudio un curso de informática y trabajo, pero siempre en negro para ahorrarme que no busquen mi nombre. Encima es que no sale que soy inocente, sale que soy un terrorista.



Pero... ¿Cómo empezó todo?

Me encontraba en casa de la que antes era mi compañera. Estuvimos jugando a la consola y vimos una película. Eran las cuatro o cinco de la madrugada. Íbamos a dormir, cuando de repente la policía golpeó la puerta. Entraron una avalancha de agentes y me pusieron contra la pared. Preguntaron por los móviles, rebuscaron todo y luego me llevaron a mi casa donde montaron un espectáculo innecesario. Lo más absurdo es lo que buscaron los policías en mi casa.

Me requisaron bengalas de colores y se llevaron una consola de videojuegos y varios juegos, entre ellos el "Red dead redemption" solo porque llevaba la palabra “rojo y muerte”. También se llevaron toda la ropa que tuviera X o Streight Edge. Lo que más me molestó y que no volvió a aparecer en el informe policial, pero que sí se difundió por la prensa más conservadora fueron los tornillos de mi cama nueva y que estaba montando en es momento. También cogieron cartas que tenía guardada de una exnovia de 2011 solo porque había una "A" anarquista. Todo era muy absurdo, no entendía qué estaban buscando.

Y ya en la cárcel, ¿Qué fue lo peor de estar entre rejas?

Los traslados han sido lo más difícil de la cárcel. De Soto del Real me pasaron a estuve en Navalcarnero a un aislamiento casi subterráneo. También estuve en Estremera donde todo era gris. La pared tenía moho y sufro asma, además tampoco se cerraba bien la ventana en pleno mes de febrero y me congelaba. Lo pasé realmente mal. Aunque el peor traslado fue al de Sevilla, tardamos cuatro días en ir de Estremera a la capital andaluza. En ese mismo trayecto, el policía me mandó esposado a un cubículo enano porque pensaba que era un terrorista vasco.

No se creían que no estaba vinculado a ETA. Cuando los supuestos explosivos que tenía eran bengalas de futbol y botes de humo de colores.En parte me decía a mi mismo “en algún momento vas a poder contar esto.”

Y por supuesto, estar en aislamiento. Al entrar me dijeron: "Te ha tocado el gran premio". Me mandaron directamente a aislamiento al estar considerado como terrrorista. A medida que pasó el tiempo yo pensaba que se darían cuenta de que no lo era, pero no hasta el último momento que he estado en la cárcel me han tratado como uno de los más peligrosos. Cuando entré por primera vez a la celda era un habitáculo blanco. A medida que pasaba tiempo era más amarillo y sucio. Dormía en un colchón desgastado. Al entrar, me encontré un montón de cucarachas y la tubería del agua está tan mal diseñada que cuando abrías el grifo el suelo se encharcaba.

¿Cómo es ser vegano dentro de una cárcel española?

En la cárcel de Aranjuez trapiché para poder llevar a cabo mi dieta vegana. Hice que gente de otros módulos tuvieran contacto con el módulo de cocina para poderme mantener y a cambio le daba tarjeta de teléfono. En Estremera me llegaron a dar un plato de plástico, de primero, con arroz y de segundo otro plato con arroz.Lo mas exagerado que pasó fue me dieron dos tomates para comer. Todo esto cuando el reglamento penitenciario español permite que las personas puedan tener una dieta acorde a su ideología o religión.

Después de esta experiencia, ¿Qué valoración tiene para ti el sistema judicial español?

Hace poco vi una entrevista de Baltasar Garzón que había escrito un libro sobre cómo funciona el sistema. Y todo se resumía en que cuando los jueces hacen favores al gobierno —en este caso la banca conservadora— terminan ascendiendo . Somos reacios a creernos algo así pero después de ver nuestro caso... La jueza Lamela acababa de llegar y ahora está en el Tribunal Superior ¿Muy raro, no?

En el año 2017, 33 personas vinculadas al anarquismo fueron detenidas y 12 encarceladas en apenas un año ¿Por qué crees que se persigue a la ideología anarquista?

Tras la caída de ETA, el Gobierno necesitaba otro enemigo interno. Es muy extraño que de pronto durante de estas operaciones el Ministerio de Interior haya tenido contacto con el Ministerio de Interior chileno. Justo en ese país había una persecución a los anarquistas, y se hizo un copia y pega del caso y se instalaron aquí.

Después de tu paso por la cárcel, ¿te reafirmas en las ideas anarquistas?

Me reafirmo en las ideas anarquistas más que nunca. La cárcel me ha dado más conciencia de clase. La mayoría de los presos son de clase obrera y lo que creo es que los políticos de izquierda, en general, se han alejado de la clase trabajadora y se ha involucrado con las minorías. Como consecuencia, la clase trabajadora está votando a la extrema derecha, tanto en Europa como en EEUU, porque el discurso de Lepen de Trump es de clases y muy obrerista y la izquierda se ha olvidado de ella.

¿Cuándo comenzaste a ser activista?

Con 19 años empecé a hacer activismo ecologista, vinculado a Greenpeace. Aunque ya sabía que era anarquista, por todo lo que había leído sobre la Guerra Civil. Poco a poco me interese más en la pedagogía libertaria y acabe tratando con gente de juventudes libertarias y la CNT a través de la universidad. Fue con el 15M cuando me metí más en política. La forma de organización horizontal hizo que me interesara más. La gente se coordinaba y se pasó de una acampada de cama nada mas a una estructura de equipo de trabajo.

Sin embargo, en el movimiento Straight Edge comencé con 13 años. Lo conocí porque me interesaba la música Hardcore. La ciudad en la que vivía en Perú estaba muy tocada por las drogas y los conciertos de hardcore me alejaban de todo ello y me empecé a juntarme con gente con mis intereses.

En 2012 ya tenia otra perspectiva y creamos Streight Edge Madrid. Nuestra primera intención era crear un grupo de hardcore Streight. Sin embargo, el colectivo está formado por personas de distintas ideologías, no solo anarquistas, aunque la Policía atribuyó a todo el colectivo con mi ideas.