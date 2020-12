Ni el Ministerio de Trabajo cejará, al menos de momento, en su objetivo de actualizar el salario mínimo interprofesional antes de acabar el año, ni la parte socialista del Gobierno cambiará su posición sobre la necesidad de congelarlo, al menos de momento. El lunes tuvo lugar la segunda reunión del diálogo social para abordar este asunto, un encuentro en el que el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos no lograron acercar posiciones; antes de la reunión, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiso responder al argumento, empleado por la parte socialista del Ejecutivo y por el empresariado, sobre que subir el SMI podría afectar sobremanera a las empresas y acabar destruyendo empleo.

"Si la economía española y las empresas españolas no pueden soportar una subida que no alcanza ni siquiera 9 euros es que estaríamos en un espacio muy grave", defendió Díaz, que ha recordado en varias ocasiones que las dos subidas anteriores, muy encima de la planteada en la actualidad, no provocó destrucción de empleo y acompañó al crecimiento del trabajo.

Sin embargo, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha vuelto a insistir este martes en el riesgo que, a su juicio, supone incrementar el salario mínimo en la situación actual.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha querido dejar claro que el compromiso de subir el SMI hasta alcanzar el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea, sigue vigente, pero que "no se da el momento" de acometer una subida ahora (Trabajo no tiene una propuesta oficial sobre la cuantía, pero la cifra que se baraja con más posibilidades es la del 0,9%, el mismo incremento que se utilizó para actualizar las pensiones públicas y el sueldo de los funcionarios este mismo año).

"Está fuera de toda duda el compromiso de este Gobierno con la subida, pero tenemos que actuar con inteligencia política y acompañar el momento económico tan grave que vive nuestro sistema productivo. Tenemos que actuar con prudencia en el diálogo social y hacer equilibrios entre cumplir los compromisos y que no se produzca destrucción del empleo; hay que acompañar a las empresas en este tránsito", ha dicho la portavoz del Ejecutivo.

