Vox-Actúa Baleares no obtendrá subvenciones electorales de los pasados comicios del 26 de mayo por no haber entregado la contabilidad pertinente a la Sindicatura de Comptes de Baleares (SCIB), quien ha acordado no adjudicarle ninguna propuesta de cuantía económica de ayuda. El partido de extrema derecha en Baleares se queda sin 399.765.

El partido presentó la contabilidad en septiembre, si bien en octubre el administrador general de la coalición envió un escrito dirigido al SCIB mediante el cual indicaba que, por error, se había enviado la contabilidad del partido, que no se correspondía con la contabilidad electoral de las elecciones al Parlament.

Asimismo, también indicaba que les era "imposible" separar las dos contabilidades en cuestión y, por este motivo, la formación renunciaba voluntariamente a la posible percepción de la subvención que les correspondería por los resultados obtenidos en el proceso.

Cabe destacar que, igualmente, la falta de presentación de la contabilidad pertinente supone la renuncia tácita a recibirla. En el Consell de Mallorca, Vox-Actúa Baleares tampoco presentó las cuentas electorales. Por otro lado, Cs tampoco recibirá subvenciones electorales en tres procesos de dichos comicios de mayo por por no presentar la contabilidad. En su caso, se trata de los Consells insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza.

Contestí dejó el partido por presuntas irregularidades

La que fuera la diputada de Vox en el Congreso por Vox Baleares Malena Contestí dejó el partido el pasado mes de agosto alegando presuntas irregularidades económicas. Varios medios informaron de supuestos cobros por parte de cinco miembros de la cúpula del partido de extrema derecha, antes de la campaña electoral, por medio de facturas por asesorías jurídicas que no se habrían prestado.

Sobre este asunto, desde el partido negaron estas acusaciones asegurando que esta información "sale de una extesorera con rabieta de no haber obtenido el puesto que ansiaba, no le voy a dar más credibilidad", según afirmó el presidente del partido Jorge Campos.

Subvenciones propuestas

En relación a los partidos a los que la SCIB sí que ha hecho propuestas de subvención en las elecciones al Parlament, el PSIB recibiría 328.728 euros; el PP, 70.290 euros; Unidas Podemos, 206.797 euros; Cs, 41.824 euros; MÉS per Mallorca, 139.845 euros; El PI, 133.528 euros; MÉS per Menorca, 42.771 euros; y Gent x Formentera, 9.797 euros.

Por lo que respecta a los Consells insulares, el PSIB recibiría 342.406 euros; el PP, 19.158 euros; Unidas Podemos, 3.800 euros; MÉS per Mallorca, 128.825 euros; El PI, 119.320 euros; y MÉS per Menorca, 58.316 euros.

Todas las formaciones políticas han presentado la contabilidad separada para cada uno de los procesos electorales, autonómicos e insulares, excepto el caso de El PI-Proposta per les Illes, que ha presentado la contabilidad para la campaña al Consell de Mallorca y al de Menorca conjuntamente.