El Congreso de los Diputados está en periodo fuera de sesiones desde julio, una situación que se extenderá hasta septiembre. En todo este tiempo, la Cámara apenas tiene actividad, aunque en estas semanas se han producido varias reuniones de la Mesa y hasta una investidura, dado el ciclo político que se inició tras las elecciones del 28 de abril.

En este contexto, es en el mes de agosto cuando el Congreso no suele desarrollar ningún trabajo. A pesar de esto, la Cámara constituyó el martes las comisiones parlamentarias, los órganos donde se desarrolla la actividad legislativa principal (la redacción de las leyes y normas que posteriormente deben aprobarse en el Pleno). Aunque no se han constituido todas, sí que se designaron a los miembros de 28 de las 34 que se prevé que haya al principio de esta legislatura (posteriormente se pueden ampliar en función de las peticiones de los grupos).

La urgencia en conformar estos órganos antes de agosto viene, en parte, del retraso que se ha producido con la puesta en marcha de la Cámara, que desde las elecciones no ha comenzado a tramitar ninguna iniciativa y no ha ejercido el control al Gobierno, más allá de las preguntas orales que se trasladan a los diferentes ministerios por parte de los diputados o de los Grupos.

Sin embargo, a pesar de esta urgencia, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ya ha avanzado que no hay ninguna reunión prevista de estos órganos en las próximas semanas, y tampoco parece muy probable que se vayan a reunir en todo el mes de agosto. Esto es así porque, además de tratarse de un periodo fuera de sesiones (y de un mes tradicionalmente vacacional en la Cámara), la amenaza de repetición electoral, si fracasa una segunda investidura, truncaría cualquier trámite legislativo que se inicie.

El hecho de no tener actividad no supone, sin embargo, que no se destine dinero a estos órganos. El Régimen Económico de los Diputados establece una serie de "complementos" que los parlamentarios perciben por desempeñar determinados cargos dentro de las comisiones. La percepción de estos complementos no va asociada a la actividad que se desempeñe en los órganos (el número de reuniones que se mantengan, por ejemplo, en un mes), sino que sus señorías los cobran nada más acceder al cargo.

En agosto el Congreso destinará más de 140.000 euros a los sueldos de los diputados que ocupen algún puesto dentro de las comisiones. Estos cargos se dividen entre las Mesas (Presidencias, Vicepresidencias y Secretarías) y las Portavocías (titulares y adjuntas). Solo a las Mesas se destinarán 138.578,28 euros, sin contar el resto de los cargos. No todos los grupos han nombrado a sus portavoces en estos órganos, por lo que todavía no se sabe el número de portavoces y de portavoces adjuntos que habrá en cada comisión (los grupos grandes suelen nombrar a varios portavoces dentro de una misma comisión, los cuales perciben sus correspondientes complementos).

Complementos al salario base de los diputados

El Régimen Económico de la Cámara establece una cuantía de 1.516,76 euros al mes para los presidentes de las comisiones. En total, los presidentes de los 28 órganos que ya se han conformado percibirán 42.469,28 euros en agosto; estos complementos se suman al salario habitual que cobran mensualmente los parlamentarios (la denominada asignación constitucional), que es de 2.981,86 euros.

A diferencia de las Presidencias, el número de vicepresidentes y secretarios varía en función del tipo de comisión. Las denominadas permanentes legislativas y las mixtas (con miembros del Congreso y del Senado) tienen dos Vicepresidencias y dos Secretarías, y las permanentes no legislativas, a un diputado en cada cargo. El sueldo para cada Vicepresidencia es de 1108,95 euros, y en total la Cámara destinará 57.665,40 euros.

Cada secretario obtiene un complemento de 739,30 euros cada mensualidad, y el Congreso se gastará 38.443,60 euros en agosto en retribuir a estos cargos. Además de los miembros de las Mesas, el Régimen Económico de los Diputados establece un complemento de 1.108,95 euros para los portavoces (igual que los vicepresidentes) y el mismo sueldo que los secretarios para los portavoces adjuntos, esto es, 739,30 euros al mes.