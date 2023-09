Sumar integra a los partidos en la dirección del grupo pero no zanja el malestar por las portavocías

El Grupo Plurinacional del Congreso de los Diputados, que aglutina a la denominada izquierda alternativa en torno a la figura de Yolanda Díaz, continúa en pleno proceso para definir la convivencia de los ocho partidos que lo conforman.

Aunque su construcción avanza, cada paso que se da genera fricciones, tensiones y, en ocasiones, malestar entre las formaciones que no se sienten lo suficientemente representadas en este bloque parlamentario. La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar se reunió este miércoles en la Cámara Baja con todos sus diputados para marcar las líneas estratégicas de la legislatura e dar inicio de manera oficial al curso parlamentario.

En este encuentro, Díaz realizó una intervención en abierto para hacer un diagnóstico de la situación política y para desgranar su hoja de ruta; posteriormente tuvo lugar un debate a puerta cerrada donde, entre otras cuestiones, se resolvieron algunos elementos relacionados con el funcionamiento del grupo parlamentario, como la designación de los miembros que formarán parte de su dirección.

La vicepresidenta llegaba al Congreso después de que formaciones como Podemos e Izquierda Unida manifestaran su descontento con un reparto de las portavocías que las excluía. De hecho, los de Alberto Garzón pusieron encima de la mesa una propuesta de portavocías rotatorias por partidos y territorios que garantizara que todas y cada una de las formaciones iban a tener a un portavoz en algún momento de la legislatura.

Sin embargo, si algo quedó claro en la reunión de este miércoles es que el actual reparto de portavocías es definitivo. "Eso es un tema cerrado", apuntaba un diputado tras el encuentro. No estaba claro si iba a ser un punto importante este miércoles, pero todo apuntaba a ello después de las tensiones que había creado en los últimos días.

Los 15 miembros de la dirección del Grupo Plurinacional

Finalmente, algunos diputados (uno de ellos de IU) lo plantearon durante la reunión a puerta cerrada en clave de representación de partidos, pero también en clave de representación territorial. Sin embargo, todas las fuentes consultadas coinciden en que las intervenciones sobre este asunto no se extendieron durante mucho tiempo y no generaron ningún debate. Podemos no tomó la palabra.

Pese a ello, aunque el tema se ha dado por zanjado y el sistema presentado la pasada semana será el definitivo, el malestar por esta decisión persiste tanto en la formación morada (que lo considera un "error") como en IU, que, al igual que en los días anteriores, evitó criticarla de manera pública pero lo planteó en la reunión y apostó por su sistema de portavocías rotatorias.

Lo que sí se decidió en este encuentro es las personas que formarán parte de la dirección del Grupo Plurinacional. En total serán 15 los miembros que participarán en este órgano, que tendrá representación de todos los partidos, aunque cinco de ellas no tienen derecho a voto.

Las 10 que sí podrán votar son las siguientes: Yolanda Díaz como presidenta del grupo y Agustín Santos Maraver como delegado (será la persona que previsiblemente asuma la presidencia del grupo en el caso de que Díaz vuelva a tener cartera en un eventual Gobierno de coalición).

Marta Lois es la portavoz del grupo y Txema Guijarro su secretario general. En representación de los partidos estarán Aina Vidal (comuns), Lilith Verstrynge (Podemos), Enrique Santiago (IU), , Íñigo Errejón (Más País), Àgueda Micó (Compromís), Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista) y Viçenc Vidal (Més).

El reparto de cargos en las comisiones

Los cinco miembros de la dirección que no tendrán voto son Gerardo Pisarello y Esther Gil (por ser miembros de la Mesa del Congreso); los dirigentes de Alianza Verde (Fernando Rodrigo) y Verdes Equo (Florent Marcellesi), que no son diputados porque sus formaciones no obtuvieron representación parlamentaria; y Lander Martínez, que será el secretario del grupo.

Quedan por resolver algunas cuestiones parlamentarias, como el reparto de las portavocías y de los cargos (presidencias y vicepresidencias sobre todo) de las comisiones o la elaboración de un reglamento interno de funcionamiento del grupo.

El primer asunto, apuntan fuentes de Sumar, está bastante avanzado, aunque en cierta manera depende del número de comisiones que vayan a conformarse en esta legislatura (que a su vez depende, en buena medida, de la estructura ministerial del nuevo Gobierno).

Sobre el segundo, el proceso de elaboración del reglamento apenas ha echado a andar, y en las próximas semanas los partidos harán aportaciones (Izquierda Unida ya aportó la suya junto a su propuesta de portavocías rotatorias).