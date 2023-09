Sumar llama a filas a sus 31 diputados el próximo miércoles para aunar criterios

La semana que viene, Sumar —su grupo parlamentario— vivirá un miércoles intenso e importante para la unidad de la coalición. La portavoz Marta Lois ha anunciado dos reuniones que llegan después de varios días de idas y venidas, cuyos dos grandes hits han sido a cargo de Podemos, que ha reclamado que Irene Montero siga al frente de Igualdad en un eventual Gobierno progresista, e Izquierda Unida, que sugirió que las portavocías del grupo pudieran ser rotatorias.

Los dos partidos se sentarán al rededor de la mesa junto al resto de fuerzas que integran Sumar en el Congreso el miércoles 13 de septiembre, en un ejercicio de cohesión antes del primer pleno de la legislatura, previsto para la semana del 18 al 22 de septiembre, en el que se ratificará la reforma del reglamento para que se pueda hablar en català, euskera y gallego en la Cámara Baja.

Podemos no escondió su malestar al verse fuera de la Junta de Portavoces. Ione Belarra lo calificó en RTVE de "error político" de "recién llegada", en referencia a Lois. Sumar justificó la ausencia de los morados —y, de paso, la de Izquierda Unida— con la prevalencia del "eje plurinacional". Así, la elección de Àgueda Micó (Compromís), Aina Vidal (Comuns) y Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista) obedecen a la intención de la coalición de poner en valor a todos los territorios que integran Sumar y no tanto a los partidos.

Sin embargo, Marta Lois, este miércoles, durante su primera comparecencia en la sala de prensa del Congreso, ha tratado de calmar las aguas y ha asegurado que tanto Podemos, como IU y todas las fuerzas que integran el grupo tendrán "iniciativa" dentro de él. Ha insistido, de algún modo, en que la tenencia de portavocías no limita la 'voz propia' de cada uno de los partidos dentro del espacio.

Otras figuras del partido hablan en la misma dirección. Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso, insistió en ello en la entrevista que concedió a Publico el pasado martes. "Lo único que puedo decir es que yo espero que, en esta legislatura, todos y cada uno de los diputados de este grupo parlamentario puedan expresarse políticamente con el mayor espacio posible", aclaró.

En cualquier caso, las reuniones del día 13 servirán para fijar criterios políticos, según ha deslizado Lois. Una de las reuniones la mantendrán los 31 diputados de Sumar al completo, mientras que la otra incumbe únicamente a la dirección del grupo: previsiblemente, Yolanda Díaz; Marta Lois, la portavoz; el secretario general, Txema Guijarro y los tres portavoces adjuntos, Àgueda Micó, Aina Vidal y Jorge Pueyo.

"Avanzan las negociaciones con el PSOE"

En el entorno de Sumar existe la convicción de que las negociaciones con el Partido Socialista para formar Gobierno van por buen camino. Fuentes del partido confirman que esas conversaciones "se están llevando a cabo". Sin embargo, todavía no han trascendido los términos ni el punto en el que se encuentran.

Al fin y al cabo, Alberto Núñez Feijóo tiene que presentarse a su debate de investidura los días 26, 27 y 29 de septiembre para que, en caso de no prosperar su elección—lo más probable—, empiece a correr el reloj de dos meses para que lo intente Pedro Sánchez, cuyo plazo lograr la confianza de la Cámara termina el 27 de noviembre.

Los esfuerzos de Sumar se encuentran, ahora, en Waterloo. En particular, en la Ley de Amnistía que, según ha confirmado Marta Lois, ya está redactando un equipo de 20 expertos. Hasta ahí ha podido leer. No ha levantado la liebre en cuanto a si el texto, en caso de terminar acordándose, incluirá "la no repetición de los hechos", es decir, el compromiso por parte de los posibles 'amnistiados' de no volver a cometer los delitos de los que se les acusa en la actualidad. Es una de las numerosísimas cuestiones peliagudas del asunto.

No obstante, en Sumar existe una voluntad férrea en lo referente a la desjudicialización del Procés y, por ende, a devolver la resolución del conflicto a la vía política.

Podemos marcará músculo en Lavapiés

Tres días después de esas reuniones del grupo parlamentario de Sumar, Podemos ha organizado un acto en Lavapiés en el que, según fuentes del partido, "Ione Belarra e Irene Montero reivindicarán que Podemos es la única herramienta política que ha demostrado su capacidad de transformación y su utilidad para la ciudadanía". La única, enfatizan.

Además de las dos políticas, también participarán en el "inicio del curso político", así lo transmite la formación, Lilith Verstrynge; secretaria organización; Maria Teresa Pérez, secretaria de acción institucional; Martina Velarde, diputada, o Isa Serra, portavoz del partido.