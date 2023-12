Sumar presiona al PSOE para mantener la gratuidad del transporte público y los impuestos a la banca y energéticas

Este miércoles se celebra el último Consejo de Ministros del año 2023. En él se aprobará un nuevo paquete del conocido como "decreto anticrisis" o medidas para paliar los efectos económicos derivados de la guerra en Ucrania. Será el propio Pedro Sánchez quien presente en rueda de prensa el decreto desde Moncloa. A menos de 24 horas, PSOE y Sumar todavía siguen negociando los detalles.

La principal disputa en estos momentos está en el alcance que tendrá la gratuidad del transporte público y si se modificarán los impuestos a la banca y las empresas energéticas. Así lo trasladan fuentes del espacio que lidera la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Según Sumar, las negociaciones entre los equipos del Ministerio de Hacienda que lidera María Jesús Montero y Trabajo "siguen siendo intensas". Los de Díaz destacan que el grueso de las medidas vigentes serán previsiblemente prorrogadas.

Aquí se incluyen las referentes al ámbito laboral, la imposibilidad de suspender los suministros básicos, la ampliación de los descuentos correspondientes al Bono Social Eléctrico o la suspensión de los desahucios. Esta última medida se ha pactado hasta 2025 gracias a un acuerdo que ha anunciado EH Bildu este mismo martes.

Pero, siempre según estas fuentes, otras siguen suscitando debate en el seno del Gobierno de coalición. En este punto destacan las medidas relacionadas con la gratuidad del transporte público o el impuesto a la banca y a las energéticas. "Los trabajos de negociación continuarán entre ambas partes a lo largo del día", concluyen en Sumar.

Desde el espacio de Díaz reclaman que la gratuidad al transporte público no se quede solo, como pretende el PSOE, en la población más joven sino que se extienda para más población. Respecto a los impuestos, los socialistas quieren hacer algunas modificaciones y excepciones en ambos casos mientras que Sumar pretende no solo no modificarlos sino hacerlos permanentes y no temporales.

En la negociación también tienen mucho que decir las otras dos vicepresidentas, tanto Nadia Calviño como Teresa Ribera. Previsiblemente esta será la última batalla ideológica de Díaz y Calviño, habida cuenta que la ministra de Economía saldrá del Gobierno en breve por su cargo en el Banco Europeo de Inversiones (BEI). La penúltima fue con el subsidio de desempleo, resuelta favorablemente para Sumar.