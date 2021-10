El Supremo confirma la condena a cuatro miembros de 'La Manada' por abusar sexualmente de una joven en Pozoblanco

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación que habían interpuesto cuatro de los cinco miembros de La Manada pidiendo que se anulara la condena que les impuso la Audiencia de Córdoba por abusos sexuales y un delito contra la intimidad a una joven en la localidad de Pozoblanco en mayo de 2016.

Según ha avanzado El Periódico, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal explicaba en una providencia dictada el 24 de junio que no cabe "interponer recurso ordinario alguno" contra las condenas dictadas primero por el Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba y después por la Audiencia Provincial.

La Justicia considera probado que José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Alfonso Cabezuelo y Jesús Escudero, que ya cumplen una condena de 15 años de prisión por la agresión a la víctima de Pamplona, abusaron sexualmente de una joven cuando ella estaba "inconsciente" dentro de un coche y además lo grabaron con un teléfono móvil.

En concreto, Guerrero, Cabezuelo y Escudero fueron condenados a dos años y diez meses de cárcel, según la sentencia porque "todos posan y colaboran en la grabación" de los vídeos, además de ser responsables de los abusos. Sin embargo, El Prenda, fue condenado a cuatro años y medio porque además de grabar los vídeos los difundió vía WhatsApp.

Sin embargo, esta sentencia volvió a evidenciar de nuevo el machismo en la Justicia y la necesidad de reformar el Código Penal. La condena levantó ampollas entre juristas y defensores de los derechos de las mujeres por la levedad de las penas en relación al daño ocasionado y la distribución de las mismas en aplicación de los tipos penales contenidos en las leyes.

La joven denuncia el "falso arrepentimiento" de 'El Prenda'

Precisamente, El Prenda reconoció hace tan solo unos días en una carta la violación de a la joven en Pamplona. En la misiva manuscrita enviada a la Audiencia de Navarra reconoció su "total arrepentimiento" por la violación de la chica en los Sanfermines de 2016 y pedía que constara en su "ejecutoria y expediente penitenciario".



La víctima cree que hay un "interés claro y perverso" en la carta de 'El Prenda'

La víctima de Pozoblanco no otorga ninguna credibilidad a las palabras de El Prenda. "Si se arrepintiera de verdad, habría dicho: sí, mis amigos y yo violamos brutalmente a la víctima en Pamplona. Reconocería los hechos sin paños calientes ni medias tintas y quizá me hubiera pedido perdón a mí también por lo que me hicieron", señala la joven.

Del mismo modo, la víctima cree que hay un "interés claro y perverso" en el "falso arrepentimiento" de El Prenda. "En su carta no hay una sola palabra de disculpa por haber acusado de mentir a la víctima sobre la agresión sexual, por haberla desacreditado ante toda España. Imagino que de eso no se arrepiente porque no ha sido condenado por ello y, por tanto, no puede conseguir ninguna rebaja en su condena", añade.