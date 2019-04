Los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo empiezan a divisar la última etapa del juicio a la cúpula del procés, aunque aún queda mucha pista por delante. Según la diligencia de ordenación dada a conocer este martes por el Alto Tribunal, la fase de prueba testifical debería terminar el 20 de mayo, tres meses y una semana después del arranque del juicio.

Esto no significa que no puedan quedar testigos pendientes de declarar en esa fecha, y por tanto que la sala que preside Manuel Marchena se vea obligada a estirar aún más los plazos. Tampoco que pueda asegurarse cuándo concluirá el juicio, si bien las defensas dan por hecho que no acabará antes de mediados o finales del mes de junio, como pronto.

Aún deben comparecer varios peritos y deben revisarse los documentos escritos o audiovisuales aportados por las partes

Una vez concluida esta etapa, la Sala deberá escuchar a distintos peritos -fase pericial- y después acoger la fase documental, con la presentación de varios documentos e innumerables vídeos, fotografías y grabaciones sonoras sobre lo ocurrido en la jornada del 1 de Octubre de 2017, cuando tuvo lugar el referéndum soberanista, y el 20 de septiembre de ese año, la concentración ante la sede de la Consellería de Economía de la Generalitat, entre otras fechas destacadas.

Así, en la diligencia de ordenación dada a conocer este martes aparecen los nombres de los 123 testigos citados en mayo, entre ellos el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró (13 de mayo) ,el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias (citado el 6 de mayo), o la exdiputada de la CUP Mireia Boya.

Junto con Lluis Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet o Lluis Guinó -que testificarán el 14 de mayo-, Boya también ha sido procesada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, (TSJC) en el marco de la causa de la Mesa del Parlament, desgajada por el Supremo de la principal, en diciembre de 2018.

Hasta la fecha, el tribunal ha acogido las testificales de cerca de 300 testigos, de los más de 500 que fueron autorizados en su día. Finalmente las defensas han desistido de llamar a algunos de ellos, pero ni esto ni los esfuerzos del tribunal bastan para cumplir el plazo inicialmente previsto. En febrero, el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, estimó que el juicio no duraría más de 3 meses, pero casi desde el arranque de la causa se antojaba evidente que el tribunal del procés no lograría acabar en este breve plazo.