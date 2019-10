El Supremo tumba el último intento de la familia Franco para evitar su exhumación

"La sentencia es clara". El Tribunal Supremo ha tumbado el último intento de la familia de Francisco Franco para evitar su exhumación del Valle de los Caídos y ha respondido a sus nietos que los restos del dictador pueden ser exhumados, tal y como acordó el Consejo de Ministros.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso ha determinado en un auto que no procede aclarar su sentencia que avalaba la exhumación del dictador, en respuesta a la familia Franco.

La respuesta del Supremo zanja el debate: "La sentencia es clara" y "la aclaración que solicitan los recurrentes no es necesaria".

La Sala recuerda también a la familia que es al Supremo y no a ningún otro órgano judicial, al que corresponde conocer sobre las actuaciones del Consejo de Ministros y sobre la ejecución de su sentencia. Y les impone el pago de las costas de este recurso.

La negativa del prior 'decae'

En la sentencia del pasado 30 de septiembre que los nietos de Franco pedía aclarar el Supremo dejó claro que "decae" la negativa del prior a permitir la exhumación de Franco dado que su posición se basa en la oposición de la familia y aseguró que acataría lo que decidiera el Supremo.

Una vez establecido en la sentencia que los familiares de Franco "ni tienen capacidad de disposición absoluta o ilimitada sobre un bien de titularidad pública, ni sus derechos a la intimidad personal y familiar y a la libertad religiosa les confieren la facultad de impedir la exhumación legalmente acordada, debe entenderse que [la oposición del prior] decae tras esta sentencia", destacó el Supremo en su sentencia.

La Sala incluso analizó los acuerdos de 1979 entre España y el Vaticano y concluyó que la exhumación no vulnera este pacto internacional. La razón: la inviolabilidad de los lugares sagrados es "con arreglo a las leyes", según el artículo 1.5 de esos acuerdos, que el Supremo entiende que son las leyes españolas. Entre ellas, el decreto del Gobierno que estableció que en el Valle de los Caídos sólo pueden estar enterrados los fallecidos en la Guerra Civil.

En segundo lugar, "parece claro que la inviolabilidad en este contexto no puede ir en contra de la aplicación de las Leyes cuando en ellas no haya nada" que afrente la libertad religiosa. Esto es, la exhumación no está movida "por ningún propósito antirreligioso sino por la significación extrarreligiosa del monumento de titularidad estatal en que yacen los restos a exhumar".

Tres recursos pendientes

Tras la respuesta a esta petición de aclaración, el Supremo tiene previsto el jueves dejar sin efecto las tres suspensiones cautelares que dictó sobre la exhumación de Francisco Franco y que aún siguen vigentes en respuesta a otros tres recursos interpuestos ante el alto tribunal.

Son los recursos presentados por la Comunidad de los Benedictinos, a quienes está encomendada la basílica del Valle de los Caídos donde están enterrados sus restos, así como las fundaciones Franco y en Defensa del Valle.

El prior, Santiago Cantera, ha advertido al Gobierno que no permitirá el acceso a la basílica para la exhumación del dictador Francisco Franco hasta que el Tribunal Supremo responda a sus alegaciones, informa Efe.

El prior advierte que la sentencia del Tribunal Supremo "no resuelve" las alegaciones que han presentado y sería una "vulneración de la libertad religiosa" pretender "actuar en un lugar sagrado" sin contar con la "preceptiva autorización eclesiástica".

La respuesta del Supremo a los tres recursos presentados, incluidos el del prior, se trata de un trámite formal, una vez que la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictó la sentencia del pasado 30 de septiembre en la que rechaza en su totalidad el recurso presentado por los nietos de Franco contra la exhumación acordada por el Consejo de Ministros.