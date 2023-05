Susana Hornillo (Podemos): "O Endesa respeta los derechos fundamentales de los sevillanos o se acabaron los contratos"

Susana Hornillo es profesora en la Escuela de Ingenieros de Sevilla, trabajo que compagina con la militancia política. Desde finales del año pasado es portavoz de Podemos en Sevilla y ahora candidata a la alcaldía por Con Andalucía, la confluencia con IU, Más País y otros cinco partidos ecologistas y andalucistas.

Hornillo aporta a la campaña frescura y entusiasmo, aquellas virtudes con las que el Podemos primigenio tomó los parlamentos hace unos años. Tiene las ideas claras y las expresa con firmeza. La idea de Podemos es entrar a gobernar en el Ayuntamiento de Sevilla en coalición con el PSOE, si dan los números. "Las políticas progresistas de verdad solo van a entrar en Sevilla si hay una coalición impulsada por Podemos e IU. Estamos hartas ya de que los acuerdos no se lleven a cabo si no estamos en el gobierno,".

Cuando se le pregunta por la primera medida que tomar, responde con toda contundencia y sin titubear: "Endesa". Podemos, IU y Más País llevan tiempo denunciando continuos cortes de luz en algunas zonas de Sevilla. "Endesa tiene que dar la cara y arreglar las infraestructuras. Y si no, se acabaron los contratos con el ayuntamiento. Así. O sea, no puede ser que llegue una empresa, una multinacional y tenga ese poder de incidir sobre el bienestar de la gente. [...] Todos los trimestres tienen beneficios y beneficios ¿Y no eres capaz de arreglar la infraestructura de un barrio?".

Entre el trajín de la campaña, entre acto y acto, Hornillo se toma un café con Público en la Alameda de Hércules.

Sevilla es objetivo número uno de la derecha en estas elecciones. Un símbolo en este momento político para Juan Manuel Moreno y para el PP. ¿Cómo lleva la campaña? ¿Es optimista?

La llevo muy bien. Con mucha ilusión, con muchas ganas. A mí me transmite la gente que está ilusionada porque vamos en unidad. Somos ocho partidos en la confluencia progresista que hemos impulsado entre Podemos e Izquierda Unida. Yo creo que vamos a entrar en el gobierno y creo que es el cambio que necesita Sevilla. Cuando el PSOE gobierna en solitario cojea de la pata derecha y las políticas que pone sobre la mesa no se diferencian tanto de las del PP en temas de urbanismo, en temas de abandono de los barrios. El cambio está en que nosotros entremos a gobernar en el Ayuntamiento de Sevilla. Y es verdad que en la plaza de Sevilla se está poniendo el foco desde Madrid también.

A Moreno Bonilla le interesaría que en Sevilla hubiera un gobierno de derechas para seguir en su línea. Eso sería una malísima noticia para los sevillanos. Ya estamos viendo las políticas de Moreno Bonilla: privatización de lo público, nos está dejando sin líneas las escuelas y se está cargando Doñana. Si eso me lo traes a Sevilla, apaga y vámonos. Y también, por supuesto, Pedro Sánchez está ahí apostando fuerte precisamente por eso, para plantarle cara a las políticas de derecha de Moreno Bonilla. Nosotros creemos que el cambio real pasa porque nosotros entremos en el gobierno.

Antonio Muñoz dice que quiere gobernar en solitario. ¿Hasta dónde van a presionar para entrar en el gobierno si suman con el PSOE teniendo en cuenta el sistema de elección de alcaldes?

Las políticas progresistas de verdad solo van a entrar en Sevilla si hay una coalición impulsada por Podemos e IU. Estamos hartas ya de que los acuerdos, si no estamos en el gobierno, no se lleven a cabo. Estamos cansadas. Y queremos, si nos dan los números, entrar en el gobierno, pero para nosotras lo principal es el bienestar de la gente. Desde luego, por nuestra parte no va a entrar un gobierno de la derecha en el Ayuntamiento de Sevilla ni por acción ni por omisión, eso que también quede claro. Nosotros vamos a gobernar con esa intención y vamos a intentarlo por todos los medios. Es la única opción de llevar políticas progresistas a Sevilla. En el Gobierno central, con el gobierno de coalición, se ha demostrado que si no hubiera estado Unidas Podemos no se hubieran hecho (muchas cosas). Ese es el ejemplo que queremos trasladar a Sevilla.

¿Puede restar opciones la presencia de Adelante Sevilla?

Nosotros hemos apostado por la unidad. Creo que era lo que la gente nos demandaba. Creo que teníamos que haber ampliado esa unidad al máximo para dar más opción a los sevillanos y sevillanas de la calle a que pudieran tener su representación, pero la realidad ha sido esta. Hemos tendido la mano desde el principio, durante y al final. Todo el tiempo hemos estado tendiendo la mano, porque creíamos, creemos en este proyecto de unidad y creemos que estamos en un momento histórico es una confluencia muy amplia, la más amplia que se ha presentado en Sevilla. Está claro cuál es nuestro espíritu. Está claro cuál es nuestro objetivo y creo que eso es lo que tenemos que trasladar a la gente que nos tiene que votar.

¿Merece la pena denunciar la presencia de Adelante en los debates?

En ningún caso se ha denunciado la presencia de otro partido en los debates, lo que se ha reclamado es que los espacios electorales gratuitos fueran acordes a nuestros resultados en las últimas elecciones, como sí se ha hecho con PSOE o PP. Es legítimo y además es de justicia para nuestros propios votantes.

Aquí tenemos varios de los barrios más pobres del país. ¿Qué ideas plantean en este tema?

No es una tarea sencilla, pero hay que ponerse las pilas. Estamos hablando de algunos de los barrios más pobres de España. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es un plan integral, en el que intervengan todas las administraciones, la del Estado, la autonómica y la municipal. Tenemos que llegar a un acuerdo que se mantenga independientemente de quien gobierne porque lo importante son las personas. No podemos seguir invirtiendo en proyectos que están inconexos y que no llegan a un final común. Hay que hacer un pacto. Estos barrios son parte de Sevilla. Otra cosa que funciona es implicar a la gente en la recuperación de sus propios barrios, implicar a las personas, crear empleo entre los propios vecinos y que sientan que están reconstruyendo su barrio y se identifiquen con la transformación. Me gustaría llegar al gobierno de Sevilla y que fuéramos famosos por sacar estos barrios de la lista de los barrios más pobres.

¿El turismo es un problema en Sevilla?

Tenemos que cambiar el modelo del turismo. Aquí no hay nada independiente. Todo se conecta. El hecho de que haya un turismo depredador como el que tenemos afecta a esta desigualdad de la que hablamos. Podemos aprovechar esa riqueza del turismo para que revierta en la mejora de los barrios. Queremos una tasa turística finalista, que lo que se ingrese vaya a mejorar los servicios públicos y las infraestructuras de los barrios que están más olvidados. Y gracias a que está encima de la mesa por fin la Ley de Vivienda que ha costado mucho, nos alegramos mucho de que se hable ahora de esto porque a Podemos le ha costado tres años que se hable. También estamos en una emergencia habitacional y Sevilla es un ejemplo. Las zonas más turistificadas de Sevilla necesitan una moratoria urgente de hoteles y pisos turísticos. Urgente: eso va a ayudar a controlar los precios de las viviendas porque la gente está siendo expulsada de los barrios turísticos.

Este modelo se nos escapa de las manos. No es enriquecedor. Apostamos por un turismo sostenible. Que no sea depredador. Que no venga el turismo a expulsar a la gente, y que los barrios no pierdan la identidad. Todo está lleno de las mismas marcas, de los mismos sitios, de los mismos espacios, y vamos perdiendo lo que al final atrae a la gente. El turismo es bueno, por supuesto que sí, pero todo requiere pasar por una convivencia. Eso es así. Tenemos que aprender a convivir. No puede ser que nos expulsen de nuestras casas. Tenemos que convivir con el turismo. Tenemos que plantarle cara a los fondos buitre, que están expulsando a los vecinos de los barrios, pues te compran un edificio entero, lo hacen pisos turísticos y suben el precio de los alquileres y no te lo puedes permitir. Te tienes que ir. Estamos ante una generación de chavales, de chicos y chicas, que no pueden echar raíces en Sevilla. No se lo pueden permitir.

La emergencia climática traerá cada vez periodos mas largos de mucho calor. ¿Qué medidas propone?



Todo el mundo sabe el calor que hace en Sevilla. No voy a descubrir nada. El cambio climático afecta a todo el mundo, pero en ciudades como Sevilla pasamos mucho calor y no está preparada, pero para nada. Tenemos un reto por delante. A mí me gusta verlo como una oportunidad, porque yo soy ingeniera y tengo esa mentalidad. Esto va a ser un reto que nos va a dar la oportunidad de ser la ciudad a la vanguardia. A mí me encantaría que fuéramos un referente en la lucha contra el cambio climático, una ciudad calurosa que apuesta por pelear contra el calor. No se trata solo de plantar árboles. Se trata de bajar los grados.

¿Cómo?

Renaturalizando Sevilla. Ese concepto la gente tiene que empezar a manejarlo. Tienes que tener obviamente un plan de sombra y un plan para gestionar el agua de forma inteligente y apostar por suelos que capten la humedad y refresquen el ambiente, además que ayudan a mantener a los árboles. Tienes que apostar por un urbanismo bioclimático y aprovechar todo lo que te dan las nuevas tecnologías en urbanismo. Eso hay que tenerlo de entrada. Tienes que apostar, por ejemplo, por crear parques, como el parque periurbano de Tablada que lo tenemos ahí. Eso es un aire acondicionado natural. No podemos estar ahí lanzándonos la pelota unas administraciones a otras y que eso se quede ahí. Hay que apostar por una acción integral. Poner a Sevilla a la vanguardia, atraer a empresas centradas en la transición energética.

Es fundamental afrontar la realidad que tenemos, que hace muchísimo calor. También tenemos que llevar políticas democratizadoras a los barrios, donde hace también mucho calor, no solo en el centro. En el centro están los toldos, que me parece muy bien, pero en los barrios también hace calor y ahí no hay toldos, ahí no hay los mismos árboles que hay en zonas más céntricas. La gente no tiene acceso a piscina. Proponemos una red de piscinas públicas. Este es un compromiso que no se ha llevado a cabo. Cuando no estás en el gobierno, los compromisos se quedan en un cajón. Mucha gente no puede irse de vacaciones. Y otros se quedan aquí trabajando. Y ahora no tienes donde meterte con el calor que hace. Ni parque ni piscina a la que llevar a los niños. Todo el mundo tiene el mismo derecho. Hay muchos barrios en Sevilla que ni siquiera puede enchufar un ventilador.

¿Cortes de luz?

Cortes de luz y colegios. Cuarenta y tantos grados que nos esperan a la vuelta de la esquina y tenemos un montón de personas que no pueden tener el frigorífico encendido y poner un ventilador. Quiero que la gente visualice la situación.

¿Qué infraestructuras son clave? En cuestión de movilidad, ¿qué propone?

Lo más urgente es mejorar la movilidad en autobús. Para disfrutar del metro falta tela de tiempo. Los problemas están aquí. Tenemos que democratizar el transporte público. Apostamos por que sea un derecho, que todo el mundo tenga derecho a usarlo. Por eso proponemos la tarifa plana, de 30 euros anuales. Salía en redes cuando se supo que la Agencia Espacial iba a estar en Sevilla; en redes dijeron: vamos a llegar antes a la Luna que a Sevilla este, es que es verdad. No puede ser que haya barrios que tardas en conectar una hora, hora y media. En San Jerónimo se quejan de la frecuencia, la distancia entre paradas.

Evidentemente no es la misma distancia entre la Macarena y el centro que entre Palmete y el centro, pero tú tienes que intentar que los vecinos de los barrios no tengan que coger tres autobuses para ir al mismo sitio. Claro que se puede, y los carriles bici hay que arreglarlos y ampliarlos para que la gente apueste por ese transporte y no tenga que usar tanto el coche. Las ciudades están invadidas por los coches porque tampoco damos alternativas. Si tardas 20 minutos en coche y en bus una hora, pues está claro. Queremos recuperar la ciudad para las personas. La movilidad es fundamental. Y en cuanto al metro, nos permitirá una conexión metropolitana muy importante, pero los problemas están ahí y tenemos que tomar medidas que puedan aplicarse inmediatamente.

Tenemos también una propuesta, concretamente en el barrio de la Macarena, porque es un sitio muy característico. Tiene un hospital, un área hospitalaria que atrae muchísima gente y es muy difícil allí moverte con el coche. Es un barrio en el que la mayoría de las viviendas no tienen aparcamiento propio porque son antiguas. Total, que es un barrio paradigmático en ese sentido y tenemos una propuesta: crear una bolsa de aparcamiento público en la zona de La Cartuja para los trabajadores y trabajadoras del hospital y también para usuarios y que mediante lanzadera puedan llegar al hospital. Creo que es una solución muy sencilla, no necesitas construir un aparcamiento de un montón de plantas. Entonces, creo que es algo que se puede abordar en poco tiempo y daría una solución en poco tiempo a un barrio como la Macarena. Y esta estrategia se puede trasladar a otros barrios. Se pueden hacer cosas sin que sean proyectos a muy largo plazo.

El primer pleno. Llegan al Ayuntamiento, entran, se ponen ahí a trabajar. ¿Qué es lo primero que pondría en marcha?

Endesa.

¿Meter en vereda a Endesa?

Endesa tiene que dar la cara. Y si no, se acabaron los contratos con el ayuntamiento. Así. O sea, no puede ser que llegue una empresa, una multinacional, y tenga ese poder de incidir sobre el bienestar de la gente. O sea, que tú estás vulnerando los derechos fundamentales durante años, ¿y no eres capaz de arreglar eso? Es mentira. Vamos a ver. Hace poco que han tenido unos beneficios y todos los trimestres tienen beneficios y beneficios. ¿Y no eres capaz de arreglar la infraestructura de un barrio? Eso es lo primero. O Endesa respeta los derechos fundamentales de los sevillanos o fuera de los contratos. Pondríamos cláusulas sociales en todos los contratos y como la empresa haya vulnerado derechos humanos, esa no entra en el Ayuntamiento. Eso sería la primera medida y la segunda medida, vivienda. En 20 años se nos han ido 30.000 personas.

¿VPO?

Hay que duplicarlas, como mínimo. Estamos en porcentajes de vivienda pública de risa. Tenemos una emergencia habitacional y no estamos haciendo prácticamente nada.

¿En alquiler? ¿en propiedad?

En alquiler. Hay que dar las dos opciones, pero fundamentalmente en alquiler. Y alquileres asequibles. Estamos viendo que incluso las viviendas públicas tienen alquileres que se nos están escapando, yendo los precios. Estamos dejando que tomen las riendas de las ciudades los fondos buitre y las multinacionales. No lo podemos consentir. Hay que plantarle cara. No puedes consentir que llegue un fondo y eche a los vecinos de tus barrios. Y tú no haces nada. Tienes que poner límites. Y quien pone límites y no le tiembla el pulso porque no nos casamos con nadie, somos lo de Podemos. Es la realidad. No tenemos tratos con bancos ni tenemos tratos con multinacionales ni nada de nada.

Nuestras campañas se impulsan con los microcréditos y con las aportaciones de la militancia. No tenemos las mismas capacidades económicas: nuestros spots publicitarios no tienen drones magníficos y esas cosas, pero porque nosotros nos financiamos con el dinero de la gente. Y el que paga, manda, es así de claro. A nosotros no nos manda ningún lobby, ninguna multinacional. Es que no nos tiemblan las piernas. Nos da exactamente igual. No tenemos que estar a buenas con esta gente. Yo creo que si queremos plantar cara de verdad a esta gente que están atentando contra los derechos de los ciudadanos, Podemos tiene que estar en el gobierno de Sevilla.