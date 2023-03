Tamames acusa a los grupos de crear una "situación de las dos Españas peor que las del 36" 

El candidato de Vox para la moción de censura, Ramón Tamames, ha esperado a escuchar las intervenciones de todos los grupos para dar su réplica este miércoles, en el segundo día de una cita parlamentaria abocada al fracaso, pues se espera que la propuesta de la ultraderecha coseche solo los 52 votos de su bancada.

Este nuevo momento protagonizado por el profesor Tamames, precedido por la contundente intervención del portavoz del grupo mayoritario del Congreso, Patxi López, se ha resumido en una reprimenda generalizada, pero también pormenorizada, al Gobierno y a los grupos de la Cámara Baja. "Es un mitin, una exacerbación de las capacidades de poder de criticar, pero dirigiéndose a lo peor de cada cosa", ha comenzado su intervención.

Más allá de sus polémicas palabras de este martes sobre la memoria democrática, Tamames ha establecido un paralelismo de la situación actual con la Guerra Civil provocada por el golpe militar, ya que ha acusado a los grupos políticos, con la mirada puesta en la bancada socialista, de crear "una situación de amigo y enemigo para acabar con una situación de las dos Españas otra vez, peor que la del 36 incluso".

Sin proyecto alternativo y sin soluciones a los problemas, el nonagenario economista e historiador, acusado de ser "portavoz de la extrema derecha", ha lamentado que el Gobierno posea el "síndrome de la Moncloa". "Piensan que lo están haciendo muy bien, dense un paseo, porque no es el caso. Podrían tener unos medidores viendo qué está ocurriendo", ha añadido.

Sobre el resto de intervenciones, el que fuera integrante del PCE, la Federación Progresista, de IU y de la CDS, ha destacado los "puntos interesantes" del discurso de la portavoz de la CUP, Mirea Vehí, y sus divergencias con EH Bildu, "por razones obvias de separatismo", o con el PNV: "Los vascos piensan que están oprimidos. Pero ¿qué cosa es esa? ¿de qué se quejan? ¿De que no tienen posibilidades de política exterior?".

También, ha señalado que el "separatismo en Galicia no tiene sentido", en respuesta a Néstor Rego, el diputado del BNG, o que la intervención de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, "no me convenció con sus temas de Catalunya".

Sus cordiales palabras hacia las representantes del PP, Cuca Gamarra, y de Cs, Inés Arrimadas, han contrastado con la quejas sobre el tono del diputado de Compromís, Joan Baldoví: "No por hablar alto se entiende mejor, el grito está bien para la dependencia de Cuba", ha apostillado. Aunque también ha repartido críticas a Íñigo Errejón, de quien pensaba que "había entrado en una fase de mayor racionalidad", y sobre todo, a Patxi López: "Le recomiendo mayor tranquilidad. Creo que usted se excita demasiado".

Pese a alegar que la moción liderada por él no ha sido una "pérdida de tiempo" e incluso ha "impulsado el interés político", en su repaso a todos los intervinientes ha dejado claro que la moción "ha sido de todo, menos ociosa". En su despedida ante esta Cámara, la que fuera su casa durante siete años en representación del PCE e IU, el candidato de la ultraderecha ha apelado al "buen funcionamiento" de la monarquía parlamentaria.