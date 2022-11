El TC se planta ante las presiones de los conservadores: no adelantará su sentencia sobre la reforma del CGPJ

El Tribunal Constitucional (TC) no va a dictar sentencia, de momento, sobre los recursos del PP y Vox contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que limita las funcionares del órgano de gobierno de los jueces cuando está en funciones y que le prohíbe hacer nombramientos. Es una manera de "no interferir" en el proceso de negociación entre el PP y el Gobierno para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según informan fuentes del TC.

De esta manera, el tribunal de garantías sale al paso de las presiones recibidas por parte del PP y del sector conservador del CGPJ que le urgían a dictar ya sentencia sobre este asunto, con la vista puesta en una presunta inconstitucionalidad y en el colapso que sufre el Tribunal Supremo ante la imposibilidad de cubrir las vacantes.

Fuentes del Tribunal Constitucional señalan que "los ponentes tienen adelantadas sus ponencias, aunque la modificación legal reciente impone un tiempo para su examen y reflexión".

El primero de los recursos de inconstitucionalidad presentado por diputados de Vox, del que es ponente la magistrada María Luisa Balaguer, tuvo entrada en el TC el 22 de abril de 2021. El informe de admisión del letrado fue de fecha 5 de mayo de 2021, recuerdan las citadas fuentes. Y el segundo recurso de inconstitucionalidad, interpuesto por diputados del PP, del que es ponente el vicepresidente Juan Antonio Xiol, lo fue el 17 de mayo de 2021.

"Es cierto que un recurso de inconstitucionalidad no tarda en llevarse ordinariamente a pleno más de 15 días desde su interposición. Se lleva al primer pleno siguiente que se convoque. Es inmediato, pues se constata la legitimación, el plazo de interposición y la corrección del suplico con la pretensión jurídica del recurrente", explican desde el TC.

El TC decidió, "como se ha hecho siempre, no interferir --de acuerdo con la práctica inveterada en estos cuarenta años- en los procesos de negociación política o en los procesos electorales pendientes". A tenor de esta declaración, es muy probable que no se pronuncie sobre la reforma de la LOPJ hasta que se produzca la renovación del tercio de magistrados que están en funciones desde el pasado mes de julio.

Las mismas fuentes del Constitucional recuerdan que el Consejo General del Poder Judicial está habilitado para nombrar a sus dos magistrados en el TC; un proceso que se encuentra fuera de plazo legal desde el 13 de septiembre pasado.

La semana pasada Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional del PP, realizó unas declaraciones que no han sentado bien en el tribunal de garantías. "También le digo al Tribunal Constitucional, si me lo perdonan, que ya podrían ir dictando sentencia sobre esta ley del Gobierno, porque eso de que tengamos un Constitucional que cuando la situación política es conflictiva decide no reunirse para decidir sobre asuntos espinosos importantes nos tiene en una situación de impasse inexplicable", dijo en una entrevista en Onda Cero.