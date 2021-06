El TC rechaza devolver ahora a Teresa Rodríguez al grupo de Adelante, pero adelantará el fallo sobre su expulsión

El Tribunal Constitucional ha rechazado la petición de medidas cautelares que habían solicitado Teresa Rodríguez y los otros ocho diputados expulsados del grupo parlamentario Adelante Andalucía. La Fiscalía había abogado por este rechazo.

En concreto, según la parte dispositiva de la decisión, a la que ha tenido acceso Público, el TC lo que hizo exactamente el 21 de junio pasado fue "denegar la suspensión de los acuerdos parlamentarios de la Mesa del Parlamento de 18 de noviembre y de 25 de noviembre de 2020", los que llevaron, después de un vodevil político, al destierro a Rodríguez y los suyos. El Tribunal aún tiene que resolver sobre el fondo del asunto y lo hará con los diputados fuera del grupo.

El tribunal, para decantarse por este escenario, explica en su auto que "aun no siendo iguales, evidentemente, las circunstancias en que [Rodríguez y los suyos] pueden desarrollar sus derechos representativos como diputados no adscritos que las que tenían en su originaria condición de integrantes de un grupo parlamentario, sí pueden, sin duda, seguir ejerciendo tales derechos en su esencia y en, particular, ejercer su derecho de voto en la Cámara".

Sin embargo, el Constitucional afirma que habrá pronto un fallo sobre el fondo. "[La sala] es consciente–se lee en el auto– de la preclusividad que comporta en los asuntos de origen parlamentario el final, natural o provocado, de la legislatura, y por ello entiende conveniente apuntar que, el hecho de que el presente recurso sea instado por quienes están investidos por el voto popular y ejercen la esencial función representativa de los ciudadanos, aconseja reducir al máximo posible la eventual afectación de sus derechos y, consiguientemente, adelantar, en cuanto sea compatible con la tramitación procesal, el momento de dictar sentencia".

Esta decisión, la de echar a Rodríguez y los suyos, a quienes Podemos e IU consideran "tránsfugas" puso punto y final a la alianza entre ambos partidos, Anticapitalistas, fuerzas andalucistas e independientes con la que la que la izquierda acudió a las pasadas autonómicas. Ahora, Unidas Podemos por Andalucía y Adelante Andalucía –marca que quiera relanzar Teresa Rodríguez desde este mismo sábado, aunque su uso podría acabar en los tribunales– acudirán a las urnas por separado.

La razón de fondo

Para Teresa Rodríguez, consultada por Público al respecto, "la cuestión sigue judicializada, que el TC solo ha dicho que no da medidas cautelares pero no ha sentenciado ni se ha posicionado aún. Eso no quita que nos den la razón de fondo, solo que no verán la urgencia para suspender o que si suspenden supondría entrar en el fondo de los hechos y no tendría sentido el recurso". "Contábamos con esta noticia, no es habitual dar cautelares contra un Parlamento", afirmó.

"El andalucismo y la izquierda coherente molesta. Por eso nos echaron del Grupo Parlamentario. Pero se equivocan si creen que así nos ahogan. Para nosotros lo importante es cambiar Andalucía, echar a las derechas del poder en la Junta, defender Andalucía con voz propia. Y Adelante Andalucía es nuestra herramienta. Mañana presentamos el proyecto que va a hacer historia en nuestra tierra", agregó la diputada.

"Nos preguntamos si es casualidad que esto salga justo el día de antes de nuestra asamblea. Esperaremos a la sentencia que es lo que importa y tenemos la razón de nuestro lado. Pero para nosotros este tema ha quedado atrás y tenemos un proyecto ilusionante que renace, no vamos a entretenernos en hablar del pasado, si algunos se quieren quedar allí desde luego. Nosotros hemos cogido lo que ha pasado y lo hemos convertido en un impulso. Esta noticia solo representa al pasado y no vamos a gastar ni un minuto más en ello. Nosotros estamos pensando en el futuro de Andalucía", remachó Rodríguez.