El TC rechaza la ponencia favorable a amparar a Junqueras por no poder asistir a la constitución del nuevo Parlament

La ponencia del magistrado del Tribunal Constitucional Juan Antonio Xiol favorable a conceder el amparo al exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras frente a la resolución que le impidió salir de la prisión para acudir a la sesión constitutiva del Parlament en enero de 2018 no tiene el apoyo mayoritario de este órgano, según fuentes del tribunal de garantías.

La propuesta ha sido discutida en la sesión del Pleno de este jueves y, aunque no ha llegado a votarse, el sentido de las intervenciones de los otros once magistrados ha quedado claro que no iba a ser aceptada.

Xiol Ríos, perteneciente al sector progresista del TC, deberá rehacer su propuesta y traer otra al Pleno -que probablemente tendrá un sentido opuesto- que está previsto que se celebre el próximo 10 de diciembre.

El tribunal de garantías debe responder si se violaron los derechos de Junqueras cuando el juez instructor de la causa, Pablo Llarena, no le dejó salir de la cárcel en enero de 2018 para asistir a la constitución del nuevo Parlament en el que había sido elegido diputado.

Xiol, expresidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, proponía en su ponencia conceder el amparo del TC a Junqueras por vulneración de derechos fundamentales, como el de representación política. De concederse este amparo, Junqueras tendría abierta la puerta para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Quiebra de la unanimidad

El asunto estaba incluido en el orden del día del Pleno de este jueves, al igual que el relativo al recurso de Junqueras contra la decisión del Supremo de mantenerle en prisión provisional durante toda la instrucción y enjuiciamiento del 'procés'.

La sentencia sobre este último recurso ha roto la unanimidad que mantenía el Constitucional desde 2017 en sus resoluciones sobre el proceso independentista que culminó aquel año con las leyes de desconexión de la legalidad constitucional, el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia suspendida poco después.

"No me preocupa", ha sido la respuesta del presidente del TC, Juan José González Rivas, al ser preguntado por esta ruptura en el tribunal de garantías.

Precisamente el ponente de la sentencia de la ruptura ha sido el propio presidente del TC, quien decidió presentar la ponencia en vista de que no había unanimidad. Obtuvo el apoyo mayoritario y el voto contrario de tres magistrados, entre los que se encuentra el propio Xiol Rios.

El recurso está interpuesto contra la decisión del instructor del caso, Pablo Llarena, de no permitirle salir de prisión para en enero de 2018, la salida del líder de ERC para tomar posesión en la sesión constitutiva del Parlament como diputado electo.

Pese a impedir la excarcelación, Llarena concedió a Junqueras y a los también encausados exconsellers Joaquim Forn y Jordi Sánchez el derecho a delegar el voto. El instructor lo justificó en la "incapacidad legal prolongada" de todos ellos para asistir a los debates y votaciones del Pleno, debido a su situación de prisión provisional desde el 2 noviembre de 2017.