Teodoro García Egea, sobre los pactos: "Si no se puede un trío, haremos dobles parejas"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha dicho en referencia a los posibles pactos para formar gobiernos en las comunidades autónomas que "si no se puede un trío, haremos dobles parejas". En este sentido, ha explicado que las negociaciones entre el PP y Cs son "asimétricas pero compatibles" y ha añadido que Vox está entrando en los ayuntamientos que Cs "no ha querido o no ha podido estar": "Lo importante es la foto final, que será compatible con las necesidades de las tres fuerzas", ha sentenciado en una entrevista en El Español.

Sobre la situación del PP después de las elecciones del 28 de abril, el secretario general del partido ha especificado que tocaron suelo pero que ahora van hacia "arriba, a por todas". "Yo ya sabía que las cosas no iban a ir bien. Los 137 diputados con los que partíamos no eran reales, sino consecuencia de una situación de hace años. El día de la moción de censura, la media de las encuestas colocaba a Ciudadanos por encima de nosotros", relata.

Para él, los motivos de esta debacle se encuentran en la "falta de credibilidad y coherencia. No explicamos lo suficiente por qué no cumplimos con las medidas prometidas. No mantener un discurso estable y consolidado en todo el territorio también tiene un coste muy alto. Nunca más deberíamos perder de vista esas dos circunstancias", ha sentenciado Egea.

En la misma entrevista ha explicado que los votantes del PP abandonaron el partido por diferentes motivos: "La crisis, Cataluña, la corrupción… Nosotros queremos construir un partido al que vuelvan todos los que se ubican a la derecha del PSOE. Antes, los altos cargos estaban reservados para los apellidos largos y la gente que había nacido en ciertos sitios. Ahora manda un joven nacido en Palencia, que era diputado por Ávila", ha concretado.