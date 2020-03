El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha protagonizado este martes una dura comparecencia contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a propósito de la emergencia sanitaria que vive España provocada por el coronavirus. El conservador sostiene que su formación está siendo "leal" al Gobierno y que, por el contrario, Sánchez "no tiene lealtad con la oposición" y "tampoco la está teniendo con los españoles".

El número dos de Pablo Casado ha señalado que "ninguna excusa" sobre la gestión de las autonomías puede "tapar la dejación de funciones del Gobierno". El popular "no entra en el debate" sobre si el descenso de camas y personal en la sanidad madrileña ha contribuido al colapso en esta comunidad: "Puede que haya quien pueda pensar que casos como los ERE de Andalucía en los que 800 millones de euros de dinero público robados a los parados pudieran ser un valor importante de oxigeno para la compra de material", ha señalado. "No voy a entrar en ese debate. Me apena que desde el Gobierno se entre en esto".

El conservador también ha hecho hincapié en las recientes declaraciones del ministro Pedro Duque, en las que señaló que dos investigadores españoles "empezaron a trabajar de forma intensa" en cuanto se conoció la enfermedad procedente de China durante el mes de enero. A juicio de García Egea, el Gobierno admitió en ese momento que sabía que el coronavirus "podía afectar gravemente a España": "Toda España se ha dado cuenta de como el ministro Pedro Duque tiraba por tierra todo el teatro que Sánchez ha intentado montar esta semana".

"El único responsable es Pedro Sánchez", es el mensaje en el que más ha incidido García Egea durante la rueda de prensa telemática con la prensa. El dirigente del PP opina que el socialista "no está a la altura del momento en el que vivimos" a diferencia de los líderes autonómicos y municipales del PP que son quienes, a su juicio, "ejercen el liderazgo" en esta crisis.

El número dos del PP también ha incidido en que "lealtad no es complicidad" y ha denunciado que el Gobierno "está actuando de espaldas a esta realidad" y "falta el respeto" al personal sanitario. "Ahora es la hora de la responsabilidad, pero llegará la hora de las responsabilidades", ha zanjado.