Teresa Rodríguez formaliza su renuncia a la política institucional y rechaza los 24.000 euros de la cesantía

Teresa Rodríguez ha formalizado este martes su renuncia al acta de diputada autonómica, dejando así la política institucional tras casi ocho años. La portavoz de la coalición Adelante Andalucía obtuvo este puesto en las elecciones al Parlamento de Andalucía el pasado 19 de junio, por la circunscripción de Cádiz.

La decisión de Rodríguez de entregar su acta de parlamentaria conlleva su rechazo a los más de 24.000 euros que en concepto de cesantía le corresponderían, ya que ella no lo considera razonable. La ya exdiputada argumenta que "se cobre como un paro para quienes no tengan trabajo, pero quienes tengan trabajo al que volver desde Adelante Andalucía defienden no cobrarlo".

La firma de la renuncia se ha celebrado en dependencias de la Cámara autonómica, en presencia del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, y del letrado mayor de la Asamblea legislativa andaluza, Manuel Carrasco.

El pasado 19 de diciembre hizo pública su renuncia a través de un vídeo que difundió en su cuenta de Twitter. Rodríguez se irá, como prometió, al instituto público de la localidad gaditana de Puerto Real en el que tiene un puesto como profesora de Lengua y Literatura.

Rodríguez entró como eurodiputada del primer Podemos en el año 2014, y luego pasó al Parlamento de Andalucía en 2015. El 22 de diciembre hizo su última intervención en el Parlamento de Andalucía, cumpliendo con su palabra de no estar más de ocho años en las instituciones.

En las elecciones andaluzas de 19 de junio Adelante Andalucía obtuvo 168.960 votos que se tradujeron en dos escaños, uno por la circunscripción de Sevilla y al que ha renunciado Teresa Rodríguez por Cádiz. En estas circunscripciones cosechó, respectivamente, 57.431 votos y 41.438 votos, casi el 60% del total de votos obtenidos en toda Andalucía.