Teresa Rodríguez: "Somos una fuerza política andaluza que se relaciona confederalmente con otras izquierdas"

Teresa Rodríguez (Rota, 1981) atiende a Público en el Parlamento de Andalucía, en unas surrealistas dependencias en las que –ella y los ocho diputados a los que a instancias de Podemos e IU, el resto de partidos, PSOE, Cs y Vox, con la abstención final del PP, después de un vodevil de un mes decidieron echar del grupo de Adelante Andalucía– la Cámara la ha encajado y que comparte con una diputada falangista, ex de Vox, también en lo formal "no adscrita". Esa es la expresión que se utiliza en la jerga parlamentaria para describir a los diputados que no pertenecen a un grupo. Esta entrevista se produce poco después de que Rodríguez haya conocido que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo que presentó contra la expulsión del grupo del que, nada menos, fue cabeza de cartel en las pasadas elecciones autonómicas. Si el Constitucional decidiese adoptar las medidas cautelares pedidas por Rodríguez y revertir, por tanto, la expulsión hasta que decidiera resolver sobre el fondo del asunto, ello daría un giro a la situación de la izquierda en Andalucía.

¿Qué sensaciones tiene después de la decisión del Constitucional?

Todo el mundo tenía claro que el Tribunal Constitucional iba a admitir a trámite el recurso. Hay dos informes jurídicos contrarios del Parlamento de Andalucía. Si se dan las cautelares me alegraré muchísimo. Pero quienes han urdido la operación han jugado con los tiempos. Una decisión que llegue dentro de un par de años tendrá otro significado. Por otra parte, es difícil que el Constitucional enmiende la plana a un Parlamento autonómico. Este, sin embargo, no es un asunto menor. Si esto fuera la [expulsión de un grupo parlamentario] de la cúpula de alguno de los partidos que tienen representación en el Constitucional a lo mejor estamos hablando de otra cosa. Pero somos los que expulsaron de Podemos. Tenemos pocos padrinos en el Constitucional, aunque sí creo que nos van a dar la razón en la sentencia definitiva.

Nosotros, diga lo que diga el Constitucional, hemos hecho ya el trabajo para pasar de fase. Vamos a seguir adelante con nuestro proyecto. Las asambleas comarcales nos dicen que hay agua en la piscina y estamos convencidos de que, con calma, y sin tener que discutir nada en Madrid, podemos construir una fuerza política andaluza. Los valores que hasta ahora hemos representado siguen en pie. Cuando una tiene claro eso, lo del Constitucional, pues puede facilitar la labor.

Pero es que además se han ensañado. Estábamos en dinámica de hacer leyes. Teníamos diputados para ello y nos dijimos, como no nos dejan participar en los debates parlamantarios ni a las proposiciones no de ley que no cambian la vida de la gente, pues vamos a dedicarnos a a lo importante: hacer leyes. Decidimos hacerlas con gente que sabe, con colectivos sociales. Pero han metido en el reglamento, ex profeso, desproveernos de esta capacidad [la reforma aprobada, en efecto, reduce la capacidad de los diputados no adscritos al mínimo].

En este tiempo, hemos registrado una ley de ratio en las escuelas, una ley de las casas de apuestas, para alejarlas de los colegios, una ley, de nuevo, para regular las dietas. Además, estábamos trabajando en una ley de lactancia, parto respetado y crianza con apego. Abrimos un proceso de participación, participaron más de 200 personas. Eso no se hace en dos días. Entonces, se quedó en un borrador.

¿Y ahora qué van a hacer?

Si el Constitucional quiere, continuaremos con los planes y si no, nos plantearemos una Iniciativa Legislativa Popular, para la que hay que recopilar 40.000 firmas. Hemos decidido, de momento, trabajar en una Iniciativa Legislativa para regular los precios de alquiler. En resumen, en cualquier escenario, tenemos cosas que hacer.

¿Qué va a pasar a partir del día 26?

A partir del día 26, nos constituimos como organización. Refundamos Adelante Andalucía. Somos la misma fuerza política que se presentó en 2018. Hay dos fuerzas políticas de la coalición que han constituido Unidas Podemos. Nosotras vamos a seguir con la misma organización que presentamos en 2018. Somos una fuerza política andaluza que se relaciona con otras organizaciones de izquierda del resto del país confederalmente, pero centrada en Andalucía. El debate, la discusión, las propuestas... todo parte de aquí. Luego podemos hablar de Palestina y del Sahara, pero el centro está aquí. ¿Cuál es el paso cualitativo que daremos a partir del 26? El funcionamiento asambleario. No avanzábamos en el desarrollo organizativo: Podemos e IU no querían. Para ellos Adelante Andalucía era una marca electoral y ya está. Para nosotros, no. Entonces, una vez que se ha clarificado la situación, estamos desarrollando la organización. Quizá antes de las elecciones hagamos algún ajuste de carácter jurídico, si va a ser un partido instrumental, una coalición, pero da igual. Somos las 26 asambleas y las tres organizaciones.

¿Cree que IU y Podemos van a denunciar por la marca?

Pueden denunciar, pero no van a llegar a ninguna parte, porque la marca está registrada. Hay un plazo para recurrir y nadie recurrió nada.

¿Va a ser usted la cabeza de cartel?

Lo decidiremos en primarias. Ya lo veremos.

¿Se va a presentar a esas primarias?

No lo sé.

¿En qué ha quedado el 15M, diez años después?

En un buen recuerdo y un buen aprendizaje para personas que después han continuado su vida social. Se ha cosechado un sentido común alternativo, que sigue ahí. Cuando el cerebro se abre a una idea nueva, ya no vuelve a su tamaño original. Todo el que pasó por aquello, sigue trabajando en su entorno más cercano. Y luego, se ve el 15M en muchos detalles, hay luchas laborales, por ejemplo, en subcontratas de la Junta, que vienen a las puertas del Parlamento y que funcionan de forma asamblearia y se relacionan con los sindicatos, pero su funcionamiento es de participación directa. Eso es 15M. Antes del 15M eran los sindicatos, las organizaciones y los partidos. Fue a partir de entonces que se puso en marcha, digamos, un anonimato representativo que sigue presente en las luchas sociales, laborales, que se están dando en Andalucía.

