Teresa Rodríguez: "No vamos a esperar más para tener una fuerza andalucista en las próximas elecciones"

"Necesitamos voz propia, que nadie hable por nosotras mismas. No vamos a esperar más, no vamos a perder ni un minuto más, no vamos a esperar para tener una fuerza andalucista en las próximas elecciones andaluzas, generales o europeas". Con estas palabras anunció este lunes 28 de febrero en un acto en Sevilla –preparado con mimo– Teresa Rodríguez que Adelante Andalucía concurrirá –salvo sorpresas que en política nunca se pueden descartar– a las próximas elecciones autonómicas, que serán este año, en una candidatura propia, sin vínculos con Unidas Podemos, que había lanzado una oferta de unidad tras la implosión del proyecto conjunto.

Rodeada de referentes de la cultura andaluza y del andalucismo como el profesor Antonio Manuel, la nieta de Blas Infante, María Jesús Naranjo Infante, Califato 3/4, Carmen Xía, además del alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, Rodríguez reflexionó: "Aquí estamos un año más defendiendo una tierra soberana, aquí estamos una vez más abrazados a la historia de los nuestros porque la historia también está para repetir los mismos aciertos".

"Muchas mujeres –agregó– se partieron la cara por luchar por un movimiento propio porque le decían, esperad compañeras, porque cuando venga la revolución lo arreglaremos todo, lo vuestro también. ¿Pensáis que las mujeres esperaron? No, porque sabían que ningún hombre podía padecer nuestros dolores, soñar nuestros sueños ni abanderar nuestras reivindicaciones. Levantaron una bandera que nadie mas fue capaz de levantar, dijeron que las mujeres no nos merecemos lo que tenemos, merecemos ser felices también, ser iguales también".

Rodríguez remató el razonamiento: "Este discurso tiene mucho que ver con lo que estamos construyendo aquí: el andalucismo es lo único que va a permitir a esta tierra que encabeza las cifras mas duras de abandono escolar, desempleo, migración, desahucios y solo estamos al final de la cola en esperanza de vida. La única forma de demostrar que no merecemos lo que tenemos es tomar conciencia de las razones históricas de nuestra discriminación, que no es efecto del clima. Solo así, orgullosos de nuestra identidad, libres de la culpa y el complejo, convencidos de que nadie soñará nuestros sueños, solo así estaremos en condiciones de levantar esta bandera y que nadie mas la baje".

Sobre lo que viene ahora, Rodríguez dijo: "Con una tarea compleja aunque fácil de explicar, que se va a deber en exclusiva a las mayorías sociales de esta tierra obedecerá a Andalucía, a ningún partido con sede en Madrid". La idea es abrir un proceso que acoja a todo el que quiera entrar: "Uniéndonos por abajo con todas las fuerzas andalucistas, nadie le pide unidad a Esquerra, al BNG, nadie pone en cuestión las nacionalidades históricas, pues aquí tampoco", dijo Rodríguez.

Andalucismo de izquierdas

La portavoz de Adelante Andalucía insistió en su idea de que el andalucismo es naturalmente de izquierdas. "Ser de derechas y ser andalucista no es posible. Pero siendo un pueblo pobre cómo se va a ser andalucista y de derechas. Necesitamos un gobierno decente en Andalucía. Aparte de una campaña publicitaria, ¿Qué ha hecho? Quitarle los impuestos a las grandes fortunas, a los malditos rentistas de Andalucía que son una losa para esta tierra, para después despedir a 8000 profesionales de la sanidad en el momento que más lo necesitamos y vemos a nuestras madres y abuelas haciendo cola para cualquier prueba en nuestros centros de salud: ahora tenemos que ver a la gente mendigar sus pruebas diagnósticas, ver a gente que muere en las listas de espera y eso es imperdonable".

Prosiguió Rodríguez con sus críticas a Moreno: "Y herir de muerte a Doñana. Doñana no es que vaya a peligrar, ya esta herida de muerte, y con tal de generar empleo a quienes tienen negocios millonarios y van a acabar con nuestro orgullo y santuario, también con la agricultura del futuro de andaluces y onubenses, por eso nos vamos mañana a Bruselas".