Teresa Rodríguez plantea suprimir la "subvención" al comedor del Parlamento y que los diputados cobren el salario medio

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, planteó este miércoles siete medidas que va a presentar como enmiendas al presupuesto del año 2023. Todas ellas inciden en lo que, considera, son "privilegios" que tienen los diputados en Andalucía. "Es verdad, esto no resuelve los problemas de Andalucía, pero le devuelve una porción de ética y altruismo al ejercicio de la política que tiene mucho valor", considera la diputada.

Son estas en concreto: Reducir el sueldo de los diputados para equipararlo al salario medio andaluz; eliminar el "sobresueldo en B" de hasta 2500 € al mes que perciben sus señorías, que Adelante considera "dietas opacas sin justificar"; eliminar la subvención de los precios del bar y del comedor del Parlamento; reducir o eliminar los seguros de vida de los diputados; reducir el personal de libre designación; eliminar los coches oficiales, y reducir los gastos de protocolo.

El PP, que tiene mayoría absoluta en Andalucía, y de quien dependen por tanto que se aprueben las propuestas de Adelante, considera que "hay mucha demagogia en lo que dice". "Este es un parlamento muy modesto en las retribuciones de todo el mundo. El presidente de la Junta es uno de los que menos gana de España. No hay el más mínimo despilfarro. Les animo a comparar con otros parlamentos. La señora Rodríguez busca que estemos hablando de ella", afirmó el portavoz, Toni Martín.

En una rueda de prensa, Rodríguez, afirmó que el "salario medio andaluz" está situado aproximadamente en 2.034 euros al mes y que el sueldo base de un diputado andaluz es de 3.261 euros al mes, cantidad a la que, afirmó la diputada de Adelante, según recoge Europa Press, "después se suman complementos por cargos y dietas ilegales, de 500 euros a la semana en el caso de los portavoces parlamentarios miembros de Mesa". Por tanto, la propuesta de Adelante es que los diputados se rebajen 1.227 euros de salario al mes.

En el caso del comedor, el parlamento paga a una empresa por los servicios –la licitación ascendió a 178.000 euros, según se recoge en el portal de las contrataciones del Estado– y se ponen unos precios máximos. El precio del menú en el Parlamento de Andalucía es de 8 euros; una tapa de ensaladilla rusa cuesta 1,4 euros, lo mismo que una de tortilla de patatas; un montadito de lomo está a 1,6 euros, lo mismo que una tapa de pisto y de cazón en adobo y de boquerón, por ejemplo. De aprobarse lo que propone Rodríguez subiría el precio, tanto del menú como de las tapas.

"Los representantes se tienen que parecer a los representados. No puede ser que mientras la ciudadanía en Andalucía tiene una de las tres medias salariales más bajas de España y sufre un aumento de los precios del 11,2%, tres décimas por encima de la media del Estado, sus representantes paguen 8 euros por un menú habiendo visto no solo no subir sino bajar los precios del menú. Todo ello mientras se cobran salarios de más de 7.400 euros al mes, como en el caso del presidente más un kilometraje de 0,25 el kilómetro, el seguro de vida y el coche oficial. Esto es así porque lo subvenciona la población en Andalucía. Esa cantidad no va a arreglarle la vida a nadie pero le devuelve decencia al ejercicio de la política y eso tiene un valor inmaterial muy importante", analizan en Adelante.

Seguro de vida

Así, Adelante también va a proponer que "al menos" se equipare el seguro de vida que perciben los diputados que no renuncian al mismo, que "cuesta al Parlamento 1.743 euros" por cada uno de ellos, con el de los trabajadores de la Cámara, que "cuesta 618 euros por funcionario o laboral". Al respecto, Teresa Rodríguez ha puesto de relieve que la partida para el seguro de vida de los 109 diputados andaluces asciende a 190.000 euros al año y se ha incrementado en un 2,6%, mientras que el de los 175 trabajadores de la Cámara asciende a 108.230 euros y se ha reducido en un 7,54% respecto al ejercicio anterior.

Teresa Rodríguez alertó también de un "incremento ostensible", de un "196,94 por ciento", en la partida de "arrendamiento de elementos de transporte", lo que se traduce en "90.000 euros para alquiler de coches que no existían en la anterior partida presupuestaria", según recoge Europa Press. Para la diputada, es "posible reducir esa partida". Adelante pedirá "que se mantenga como en el ejercicio anterior si no se nos explica con claridad por qué es necesario aumentar la partida de coches oficiales del Parlamento".