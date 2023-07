'The Telegraph' también saca los colores a Feijóo por sus fotos en el yate con el narco Marcial Dorado

El diario británico The Telegraph se suma a otros medios internacionales como el estadounidense Politico que se han hecho eco estos días de la fotografía que muestra a Alberto Nuñez Feijóo con Marcial Dorado.

En una noticia titulada "El favorito para las elecciones españolas, obligado a retroceder tras las imágenes con un narcotraficante", The Telegraph recuerda las palabras del líder del Partido Popular en La Sexta, donde aseguró que "en aquel momento no tenía ninguna acusación por ello, ahora es más fácil saber cosas porque hay Internet, porque hay Google, en aquel momento no".

La polémica en torno a su relación con Dorado ha estado presente en la campaña electoral del 23J, en la que además Feijóo ha intentado rebajar el historial delictivo del narcotraficante: "En aquel momento era contrabandista, me refiero, cuando yo le conocí, había sido contrabandista, nunca narcotraficante".

Recuerda el periódico que Marcial Dorado fue arrestado por primera vez en 1990, momento en el que fue acusado de dirigir una operación de contrabando de tabaco y cocaína. E informa, además, a sus lectores de que fue en 1995 cuando fue tomada la fotografía en el yate con Feijóo.

Las referencias en torno a las actividades relacionadas con el mundo de la droga del narcotraficante estaban presentes en los medios en aquella época, como ha recordado esta semana el actual presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, al afirmar que, entonces, él conocía "las mismas noticias que todo el mundo".

Además, The Telegraph hace un repaso de la trayectoria de Marcial Dorado: relata que fue enjuiciado por primera vez en 2003 y condenado por crimen organizado, por lavado de 22 millones de euros del tráfico de drogas y por sobornar a policías.

Por último, el medio británico cuenta cómo Feijóo negó que su relación con el narcotraficante fuera "estrecha" y rememora la entrevista televisiva a Marcial Dorado en la que este se mostró herido por sus palabras y afirmó: "Si duermes en mi casa y mi esposa te prepara el desayuno, no es porque sea una sirvienta".