Tildan de “montaje policial” el caso del activista en la cárcel tras la manifestación en Madrid contra la sentencia del 'procés'

Daniel Gallardo Herzog fue el último de pasar a disposición judicial hace dos meses. Él, al igual que las otras dos personas que testificaron ante el juez, fue detenido el 16 de octubre en las cargas policiales efectuadas tras desconvocarse la concentración en la Puerta del Sol en solidaridad con los presos catalanes. Actualmente se encuentra en prisión preventiva, mientras su abogado lucha para demostrar el arraigo que tiene en España y el bajo riesgo de fuga.

Según ha comentado Sara, una amiga del encausado, Gallardo “es un chaval de 22 años, gaditano, que lleva mucho tiempo viviendo en las cercanías de Madrid, donde ha estudiado secundaria, en Valdemoro, y actualmente vivía, en Getafe. Aunque empezó el Grado de Filología Hispánica, ha continuado la conocida del imputado, su deseo era empezar los estudios de Auxiliar de Enfermería”. Después de describirle como “muy alegre, trabajador y nada conflictivo”, también ha añadido que su paso por la cárcel le está causando estragos, acusado de desórdenes públicos, atentado o resistencia a la autoridad y lesiones.

“Lo único que hizo fue defender a su amiga ante los golpes que le estaban propinando los antidisturbios”, ha comentado Mario López, el letrado de la defensa, en una rueda de prensa celebrada en el Teatro del Barrio. “Lo que sucedió es que después de terminar la concentración en la Puerta del Sol, algunas personas quisieron hacer una manifestación no comunicada de forma previa para mostrar un rechazo más contundente a la sentencia del procés”, relata Marco Fernández, un integrante del Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR Madrid).



Los antidisturbios pegan “una paliza” a una manifestante

A ello se deben a las cargas que se produjeron por la zona del Congreso de los Diputados y el barrio de Huertas, llegando hasta las inmediaciones del Palacio Real. En la calle del Rollo es donde detienen a Gallardo después de defender a una de las amigas con las que iba, Elsa Vilki, de los agentes de policía, debido a que éstos estaban propinándola una paliza, según ha declarado Sara en la rueda de prensa.

Después de aquella concentración, retransmitida en directo desde Público , el saldo total de detenidos fue de cuatro: Gallardo, Vilki, otro manifestante y un menor. Gallardo fue el último en pasar a disposición judicial y el único al que piden la más grave de las medidas cautelares: prisión sin fianza, una decisión tomada con “una rapidez bastante misteriosa del juzgado”, ha dejado caer el defensor. De esta forma y más de 60 días después, el activista lleva encerrado en Alcalá-Meco a la espera de juicio sin que aún se hayan presentado, ni siquiera, las peticiones de penas por parte de la Fiscalía.



Pruebas del “montaje policial”

“El atestado policial indica que Gallardo agredió a un agente de la Policía con una barra de madera sacada de un palé en la que había clavos”, ha aseverado López para después desmentirlo: “Una imagen muestra el trozo de madera con el que supuestamente mi cliente atacó al antidisturbio, pero la fotografía está hecha en comisaría”. Además, ha tildado el caso de “montaje policial”, arguyendo que tanto Gallardo como su amiga, además del Policía que los detuvo, fueron atendidos en el lugar de los hechos, tal y como se indica en los respectivos partes médicos. “Pues bien, el parte de lesiones del Policía agredido no se corresponde ni con el lugar ni la hora de los otros dos partes, ya que se realizó dos horas antes y en una zona diferente a la de la detención”, ha expresado el letrado convencido de que es posible que un policía resultó herido por un tablón de madera con clavos, pero afirmando que no fue Gallardo el autor de la acción.

Por otro lado, la defensa también ha respaldado al activista diciendo que “tan solo ejerció su obligación de socorro al ver que estaban pateando a su amiga en el suelo”, tal y como queda comprobado en fotografías que la afectada se hizo y el parte de lesiones: “Presenta contusiones en muslo derecho y sobre rodilla y hombro izquierdos; y varias heridas en la oreja derecha”, en los propios términos empleados por los profesionales sanitarios en el parte.

Fotografía que se dizo la propia Elsa Vilki de la contusión que presentaba en el muslo derecho, tal como recoge su informe médico.

Otro de los motivos aducidos por parte de López en torno a la inocencia de Gallardo ha sido la inexistencia de rasguños en sus manos de “que sí deberían existir al haber cogido con tanta fuerza un trozo de palé, que es madera sin tratar, como para golpear a un antidisturbio en la cabeza”, ha declarado el abogado.



Revocamiento de la prisión sin fianza

Aunque casi directamente después de su entrada en prisión provisional se presentó un recurso para reconsiderar la medida, éste fue denegado por el juez de instrucción hace unos días. “Se escudan en que su segundo apellido es alemán para no otorgar la libertad a Gallardo cuando tiene un gran arraigo en España, donde pagaba su alquiler, trabajaba y se encuentra su novia y amistades, y no le constan antecedentes penales”, ha señalado López. En el estadio actual, la defensa volverá a presentar otro recurso para intentar que Gallardo no pase la Navidad entre rejas a la espera de juicio mientras que en enero testificarán los policías.

El letrado también ha denunciado en la rueda de prensa la existencia de “una justicia para ricos y otra para pobres”, basándose en el hecho de que aunque la defensa sí es gratuita al asignarte a un abogado de oficio, en esta fase del proceso los procuradores son de pago y en muchas ocasiones los casos se alargan debido a que los jueces no comunican debidamente determinadas resoluciones, ha comentado López.



La solidaridad llega desde Catalunya

En esta línea de análisis político de la situación, Fernández ha expresado que “Gallardo es un cabeza de turco utilizado como castigo ejemplarizante”. Además, el integrante del MAR Madrid ha denunciado que “es inexplicable cómo la mayoría de detenidos durante las protestas en Catalunya por la sentencia del procés y que tenían prisión provisional han ido saliendo y a Dani le mantengan en la cárcel por un motivo cogido con pinzas”, ha comentado a Público.

Del mismo modo, Fernández también se ha referido a la “gran solidaridad” de los movimientos sociales que llega desde Catalunya en relación al caso, en donde los medios también se están haciendo eco del conflicto, como se ejemplariza en la invitación que tuvieron de un programa de TV3. En contraposición, ha resaltado que los medios de comunicación en Madrid silencian lo ocurrido. Por último, el activista anterrepresivo ha comunicado que seguirán convocando diversos actos de apoyo a Gallardo si no consiguen su libertad antes de que sea tarde ya que, tal y como ha explicitado, “si metes a un inocente en la cárcel pierdes a esa persona para siempre”.